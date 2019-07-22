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۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۷:۳۹

با اعتباری بالغ بر ۹۱۰ میلیون ریال ؛

عملیات مرمت بنای باستانی نارین قلعه نائین آغاز شد

عملیات مرمت بنای باستانی نارین قلعه نائین آغاز شد

اصفهان - نخستین عملیات مرمتی بنای باستانی نارین قلعه واقع در شهرستان نائین با اعتباری بالغ بر ۹۱۰ میلیون ریال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنای تاریخی نارین قلعه به عنوان قدیمی‌ترین بنای شناخته شده در بافت تاریخی شهر نایین متعلق به قبل از اسلام (دوره پارتیان) است.

این بنای تاریخی ابتدا در مرکز بافت تاریخی شهر نائین ساخته شدهو سپس به عنوان دژ یا کهن‌دژ در دوره‌های بعدی شهر در اطراف آن توسعه و گسترش یافته است.

در گذشته دور تا دور قلعه را خندقی احاطه می کرده است و بر این اساس از پایین‌ترین قسمت خندق تا بالاترین قسمت بنا در قدیم ۵۰ متر ارتفاع داشته است.

این بنای تاریخی در طول سالای گذشته به دلیل دارا بودن مالکیت خصوصی مورد بی توجهی قرار گرفته بود اما هم اکنون مالیکت آن زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی اصفهان درآمده و بر این اساس در طول روزهای گذشته مرمت بنای فعلی که به صورت چند ضلعی است و چندین برج در گوشه اضلاع آن قرار دارد، آغاز شده است.

به گفته الله یاری مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان هم اکنون نخستین عملیات مرمتی این بنا با اعتبار بر ۹۱۰ میلیون ریال آغاز شده است که تا دو ماه آینده مرمت این بنا با مصالح خشتی و گلی و اجرای کاهگل بصورت کاملاً همگون با مصالح اصلی این قلعه ادامه دارد.

کد مطلب 4673532

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