افزایش رطوبت و شرجی هوا در استان بوشهر/ وزش باد گرم جنوبی

پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد در اغلب ساعات طی هفته جاری، وزش ملایم باد با جهت غالباً جنوبی در سطح استان تداوم دارد.
وی اضافه کرد: پیش بینی میشود طی امروز و فردا با وزش جریانات گرم و مرطوب جنوبی ضمن افزایش رطوبت و شرجی هوا، غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان باشد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی امروز در ساعاتی از بعدازظهر تا شب همراه با افزایش ابر، احتمال وقوع رعدوبرق، رگبار پراکنده باران و وزش تندباد لحظهای در مناطق شرقی و جنوبی استان دور از انتظار نیست.
وی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و وزش ملایم باد، گاهی افزایش ابر و در مناطق شرقی و جنوبی استان طی ساعات بعدازظهر تا شب احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی.
مساعدی بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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