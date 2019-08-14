به گزارش خبرنگار مهر، شهاب حسینی راوی فصل جدید در مجموعه پویانمایی «شکرستان» بود که نوروز از شبکه «نسیم» پخش شد و قرار بود روایت فصل‌های بعدی این مجموعه را نیز بر عهده داشته باشد.

با شروع فصل جدید این برنامه در ایام عید قربان تا غدیر اما روایت مجموعه توسط علی همت مومیوند پیشکسوت دوبله انجام شد.

این اتفاق حاشیه‌هایی را رقم زد و برخی در فضای مجازی غیبت شهاب حسینی در این فصل را به ترجیح حضور او در پروژه‌ای در خارج از کشور مرتبط دانستند.

شهاب حسینی اما ساعاتی پیش با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود از همکاری با این مجموعه در فصل‌های بعدی خبر داد که متن آن را در زیر می‌خوانید:

«دوستان و هموطنان گرامی سلام و عرض احترام

علت بعضی از خبرسازی‌های غیرواقعی و انگیزه‌های پشت آن بر بنده روشن نیست.

در خصوص عدم ادامه همکاری بنده کوچک با مجموعه جذاب خلاقانه و دیدنی شکرستان به تهیه‌کنندگی دوست و همکار عزیز و صمیمی آقای مسعود صفوی صرفا به دلیل عدم هماهنگی زمانی به دلیل شرایط فشرده‌ کاری بنده در خارج از ایران اتفاق افتاده که برخلاف خواست قلبی طرفین رقم خورده چراکه شخصاً از علاقه‌مندان به این مجموعه هستم.

انشاءالله بعد از اتمام پروژه‌های کاری در خارج از کشور برای رفع دلتنگی و انجام پروژه‌هایی طبق قرارهای قبلی در ایران همیشه عزیز خواهم بود. انشاءالله، به شرط بقا. آمین.»

محمدرحیم لیوانی مدیر مرکز پویانمایی «صبا» هم روز گذشته ضمن تکذیب حاشیه‌ها بر ادامه همکاری شهاب حسینی با انیمیشن «شکرستان» در فصل‌های بعدی تأکید کرده بود.