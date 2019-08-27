همکاری میان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه مندلیف روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شریف، روز گذشته هادی پرستار شهری، عضو هیئت‌علمی دانشکده شیمی و مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، از دانشگاه فناوری شیمی مندلیف روسیه بازدید کرده و با دکتر گوسوا، معاون توسعه استراتژیک و آقای شلیکوف، قائم مقام امور بین‌الملل آن دانشگاه جلسه‌ای برگزار کردند.

در این جلسه، طرفین به طرح نقاط قوت دانشگاه‌های خود پرداخته و راه‌های همکاری بین آن‌ها را بررسی کردند. در پایان تفاهم‌نامه‌ای میان دانشگاه شریف و دانشگاه مندلیف توسط طرفین به امضا رسید تا نقطه شروعی برای آغاز همکاری‌های مشترک بین دو دانشگاه باشد.