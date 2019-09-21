به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه روز شنبه با حضور سران قوا و به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی تشکیل شد.

در این جلسه و در ادامه مباحث مربوط به اصلاح ساختاری بودجه، سازمان برنامه و بودجه گزارش خود را درباره ساز و کار تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارایه کرد و تصمیمات لازم براساس استفاده بهینه از مزیت نسبی در انرژی و زنجیره تولید ارزش در اقتصاد کشور، اتخاذ شد.

در این راستا رئیس جمهور تأکید کرد که «هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود.»

در بخش دیگری از طرح اصلاح ساختاری، پیشنهادهای مربوط به اصلاح نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و اصول و جهت‌گیری‌های اساسی از قبیل کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش شفافیت و حمایت از تولید با استفاده از تخفیف‌های هدفمند مالیاتی مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه این جلسه؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات به عنوان اعضای هیأت سه نفره حمایت و نظارت بر واگذاری طرح‌های نیمه تمام تعیین شدند.

این هیأت به عنوان مرجع نهایی تشخیص انطباق تصمیمات واگذاری در استان‌ها با مقررات مربوط را بر عهده دارند. این تصمیم جهت سرعت بخشیدن و رفع ابهامات برای واگذاری و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه تمام اتخاذ شده است.

همچنین مسایل مربوط به بازپرداخت اقساط نیروگاه‌های بخش غیردولتی به صندوق توسعه ملی در راستای سیاست‌ حمایت از مصرف‌کنندگان به هیأت امنای صندوق توسعه ملی ارجاع شد.