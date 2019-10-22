بافت گوشت های آزمایشگاهی طبیعی تر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هرچند گوشتی که در آزمایشگاه پرورش یافته به حفظ محیط زیست کمک می کند اما بافت آن هنوز کیفیت مورد نظر محققان را ندارد و به عبارتی می توان آن را ارتقا داد.

اکنون به نظر می رسد محققان با استفاده از قالب های ژلاتینی خوراکی این مشکل را حل کرده اند.

گوشت طبیعی شامل ماهیچه های حیوان سلاخی شده است که دارای فیبرهای بلند است. گوشت آزمایشگاهی از سلول هایی ساخته می شود که در آزمایشگاه پرورش یافته اند. این در حالی است که شکل گیری سلول های گوشت آزمایشگاهی شبیه فیبر طبیعی نیست و در نتیجه بافت گوشت آزمایشگاهی غیر طبیعی به نظر می رسد.

با توجه به این موضوع محققان دانشکده مهندسی و علوم کاربردی جان پلسون( در دانشگاه هاروارد) با استفاده از فرایندی به نامrotary jet-spinning نانوفیبرهایی از ژلاتین خوراکی ابداع کردند. در روشrotary jet-spinning از نیروی گریز از مرکز برای چرخش نانوفیبرهای ژلاتینی بلند به شکل ها و اندازه های خاص استفاده شد.

در مرحله بعد این آزمایش از سلول های گوشت خرگوش و گاو استفاده شد. سلول های مذکور خود را به فیبرهای ژلاتینی متصل کردند و طی فرایندی از سلول های گوشت خرگوش و گاو، فیبر تولید شد. به عبارت دیگر محصول نهایی این فرایند گوشتی با ساختار دارای فیبر و بافت بود.

همچنین آزمایش های مکانیکی نشان داد این نوع گوشت آزمایشگاهی بافتی مشابه گوشت طبیعی خرگوش، گوساله دارد. البته هنوز باید آزمایش های بیشتری در این زمینه انجام شود.

«لوک مک کویین» مولف ارشد این پژوهش می گوید: هرچند بافت گوشت آزمایشگاهی و واقعی قابل مقایسه است، اما گوشت طبیعی حاوی فیبرهای ماهیچه ای بیشتری است و به عبارت دیگر تکامل یافته تر است.