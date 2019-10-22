افشای ۱۷۹ گیگابایت اطلاعات حساس نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تریت پست، اتوکلرک که در مالکیت مجموعه هتل های بست وسترن است، مجهز به نرم افزاری برای مدیریت رزرو اتاق های هتل ها، برنامه ریزی سفر آژانس های مسافرتی و غیره است و بررسی های گروه امنیتی vpnMentor نشان می دهد در پایگاه داده اتوکلرک مشکلاتی وجود دارد که اطلاعات رزرو و برنامه ریزی مسافرت بیش از صدهزار نفر را در معرض افشا قرار داده است.

پایگاه داده مذکور توسط شرکت آمازون در آمریکا میزبانی شده و حاوی بیش از ۱۷۹ گیگابایت داده است. بخش عمده اطلاعات نشست کرده مربوط به سفرهای خارجی نظامیان و کارمندان دولت آمریکاست.

از جمله داده های در معرض خطر قرار گرفته می توان به اطلاعات لاگین، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس منزل، شماره تلفن، تاریخ و هزینه سفرها و برخی اطلاعات کارت های اعتباری اشاره کرد.

در مورد برخی اشخاص زمان ورود به هر هتل و حتی شماره اتاق آنها هم قابل مشاهده است.

استفاده گسترده از نرم افزار آتوکلرک توسط آژانس های مسافرتی ثالث باعث گسترده بودن دامنه نشت اطلاعات شده است. داده های افشا شده جزئیات سفر نظامیان آمریکایی و کارمندان دولت این کشور به روسیه، رژیم صهیونیستی و دهها مقصد دیگر را افشا کرده است. هنوز مشخص نیست هکر یا هکرهای احتمالی تا چه حد به این اطلاعات دست یافته و از آنها سوءاستفاده کرده اند.