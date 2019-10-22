مردم دزفول نسبت به کیفیت پایین نان معترض هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، شهروز فرهمند ظهر امروز سه شنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری، اظهار کرد: کیفیت پایین نان در دزفول مشکلی است که باید با برنامه ریزی های درست، ارائه آموزش و همچنین برخورد با متخلفان برطرف شود.

وی با بیان اینکه تمام دغدغه متولیان درحوزه نان شهرستان باید افزایش کیفیت پخت نان شود، افزود: مردم نسبت به کیفیت پایین نان در دزفول معترض هستند بنابراین افزایش کیفیت نان احترام به مردم است. سهمیه آردی که به واحدهای نانوایی تعلق می گیرد دولتی است و این واحدها باید به خوبی وظیفه خود را انجام دهند.

رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی دزفول عنوان کرد: لازم است کلاس های آموزشی برای واحدهای نانوایی شهرستان برگزار شود و در این راستا سهمیه آرد نانوایی هایی که کیفیت پخت خود را افزایش دهند بیشتر شود و در مقابل نانوایی هایی که به کیفیت توجه نکنند سهمیه آردشان کاهش یابد.

فرهمند در ادامه خواستار افزایش برخوردها با نانوایی های متخلف در شهرستان شد و گفت: سرانه آرد در دزفول به ازای هر فرد ۶ کیلو است در حالی که این سرانه باید ۷ کیلو شود که لازم است پیگیری ابن موضوع نیز در دستور کار کارگروه آرد و نان قرار گیرد.

کیفیت پایین نان در ۱۰۰ نانوایی

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری ویژه دزفول نیز در این نشست اظهار کرد: نبود جاده مناسب در مناطق کوهستانی و صعب العبور دزفول مهمترین دلیل افزایش قیمت کرایه آرد در این مناطق است.

عبدالحسین پوررکنی افزود: لازم است تسهیلاتی از جمله ارائه لاستیک تعاونی به نیسان های حمل آرد به مناطق کوهستانی ارائه شود تا شاهد کاهش هزینه های انتقال آرد به این مناطق باشیم.

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با اشاره به وجود بالغ بر ۱۵۵ واحد نانوایی در سطح شهر دزفول، گفت: در این بین بیش از ۱۰۰ واحد نانوایی کیفیت نان قابل قبولی ندارند اما این معضل با تعطیلی واحدهای نانوایی برطرف نمی شود بلکه لازم است برنامه و کلاس های آموزشی و تشویقی در راستای رفع این معضل برگزار شود.

نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول نیز در این نشست گفت: ظرف یک‌ ماه اخیر ۲۷ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی دزفول صورت گرفته که در این بین یک مورد گرانفروشی و یک مورد عدم درج قیمت مشاهده و سهمیه آرد ۳ واحد نانوایی نیز تا زمان رفع مشکلات قطع شد.

یاسر رشنی افزود: لازم است کیفیت آرد شهرستان دزفول افزایش یابد چرا که مشاهده شده برخی از واحدهای نانوایی اقدام به خرید کیسه آرد از شهرهای همجوار می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه طرح ساماندهی نانوایی های شهرستان در دستور کار است، گفت: برای واحدهای نانوایی که کیفیت نان آنها ضعیف است کلاس های آموزشی برگزار خواهد شد که در صورت عدم بهبود کیفیت پخت این واحدها تعطیل خواهند شد. همچنین نوع فعالیت و تجمع نانوایی ها نیز در این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رشنی با اشاره به لزوم ایجاد یک نانوایی در منطقه سرسرباز سیاه منصور، تصریح کرد: این منطقه دارای ۴۳۲ خانوار است که سهمیه آرد آنها بین نانوایی های سیاه منصور تقسیم‌می شود و لازم است این سهمیه به منطقه سرسرباز برگردانده شود.

رئیس اداره تعاون روستایی دزفول نیز اظهار کرد: جمعیت سیاه منصور ۵ هزار و ۵۰۰ نفر و سهمیه آرد این شهر حدود ۹۷۰ کیسه است.

محمد مهرپرور افزود: ۳ واحد نانوایی در سیاه منصور فعالیت می کنند که این نانوایی ها ۹۳۰ کیسه آرد دریافت می کنند بنابراین در صورت موافقت با ایجاد یک واحد نانوایی در منطقه سرسرباز سیاه منصور، این واحد می تواند بالغ بر ۵۵ کیسه آرد به عنوان سهمیه دریافت کند.

به گزارش مهر، برگزاری یک همایش آموزشی و تشویقی برای واحدهای نانوایی‌ طی چندروز آینده، انجام مکاتبات از طریق اداره غله برای ایجاد یک واحد نانوایی در سرسرباز سیاه منصور و پیگیری روال کسب پروانه برای ایجاد یک واحد نانوایی در کوی سوم شعبان از جمله مصوبات نشست کارگروه آرد و نان شهرستان دزفول بود.