نتایج نخستین سوگواره عکس عاشورایی جوش زنی ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضوی مقدم صبح شنبه در نشست خبری اظهار داشت: نخستین سوگواره عکس عاشورایی جوش زنی ایران (هرمزآباد) با استقبال بسیار خوب شرکت کنندگان در دو بخش مردمی (موبایلی) و اصلی (حرفه ای) برگزار شد.

وی افزود: در مجموع ۱۵۷ اثر به دبیرخانه سوگواره ارسال شد که در بخش اصلی (حرفه ای) ۷۳ اثر و در بخش مردمی (موبایلی) نیز ۸۴ اثر به دبیرخانه جشنواره در زمان بندی که در فراخوان جشنواره منتشر شده بود، ارسال شد.

وی بیان کرد: شرکت کنندگان از مراسم پنجمین سالروز ثبت ملی آیین جوش زنی ایران که روز جمعه ۲۲ شهریورماه در هرمزآباد برگزار شد عکاسی کرده و در دو بخش یاد شده عکس های خودرا به دبیرخانه سوگواره ارسال کردند.

دبیر آئین جوش زنی ایران عنوان کرد: پس از بررسی آثار توسط داوران سوگواره سیامک جعفری، حسام باقری و عباس بلوچی آثار برتر با رای هیئت داوران انتخاب و معرفی شدند.

رضوی مقدم افزود: در بخش اصلی (حرفه ای) احمد عابدینی نفر اول، علی بازمانده نفر دوم و حدیث شریفی به عنوان نفر سوم انتخاب شدند. هیئت داوران در این بخش عکس های حسین افروزه و فاطمه رجب پور را قابل تقدیر اعلام کرد.

به گفته وی در بخش مردمی (موبایلی) نیز بر اساس آرا هیئت داوران فاطمه یزدانپناه به عنوان نفر اول، ابوالفضل عابدینی به عنوان نفر دوم و کاظم حسینی به عنوان نفر سوم انتخاب و معرفی شدند.

دبیر آئین جوش زنی ایران یادآور شد: طبق فراخوان سوگواره مقرر بود برترین ها همزمان با اربعین حسینی معرفی شوند اما با وجود اینکه همه مقدمات لازم برای برگزاری اختتامیه سوگواره در اربعین حسینی فراهم شده بود اما به دلیل عزیمت برخی از شرکت کنندگان و دست اندرکاران مراسم به عتبات عالیات و شرکت در کنگره عظیم اربعین حسینی این مراسم به تعویق افتاد که لازم است از همه شرکت کنندگان در این سوگواره عذرخواهی کنم.

رضوی مقدم اضافه کرد: مراسم اختتامیه نخستین سوگواره عکس عاشورایی جوش زنی ایران(هرمزآباد) فردا یکشنبه پنجم آبان ماه مصادف با رحلت پیامبر اکرم(ص) و سلاله پاکش حضرت امام حسن مجتبی(ع) ساعت ۱۱ ظهر با حضور مسئولان استانی و شهرستان در مسجد جامع هرمزآباد برگزار و از برترین های این سوگواره تجلیل می شود.