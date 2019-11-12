اجرای طرح جامع «هر خانه یک پایگاه سلامت» در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم افتتاح بیمارستان سوانح و سوختگی کرمانشاه با بیان اینکه مردم کشور ایران آبدیده شرایط سخت هستند، اظهار داشت: در سیل فروردین امسال علی رغم اینکه بیش از ۲۵ استان کشور درگیر بودند اما در خدمات رسانی درنگ نشد و اجازه ندادیم هیچگونه اپیدمی در مناطق سیل زده به وجود بیاید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در زلزله و سیل کرمانشاه هم علی رغم گستردگی حادثه اما خوشبختانه هیچ اپیدمی مشاهده نشد و این به عنوان یک افتخار برای کشور ما ثبت شد.

این مسئول در ادامه به دستاوردهای عرصه نظام سلامت در سالهای پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در طول این دولت با طرح تحول نظام سلامت و رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته و رسیدگی برای توسعه زیرساختها، کاهش پرداخت از جیب بیمار و گسیل نیروهای متخصص به مناطق محروم و برطرف کردن مشکل بیماریهای خاص و صعب العلاج تلاش های چشمگیری شده است.

نمکی خاطرنشان کرد: طی این سالها در اوج کسری منابع ۳ درصد سهم جی دی پی را به بخش سلامت توانستیم اضافه کنیم که در تاریخ کشورهای منطقه بی سابقه بوده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: امروز شاهد گسترش زیرساخت ها در مناطق کمتر برخوردار هستیم و در فاز دوم طرح تحول سلامت تلاش کردیم تقدم با پیشگیری بر درمان، درمان سرپایی و بستری و رسیدگی به نقاط کمتر توسعه یافته را دنبال کنیم.

طرحی برای جامع محور کردن بهداشت سلامت در دستور کار داریم /اجرای طرح جامع هر خانه یک پایگاه سلامت

وی افزود: طرح کنترل فشار خون که یکی از طرح های موفق بود در استان کرمانشاه به خوبی اجرا شد و همچنین برای دیابت و بهداشت روان برنامه خاصی در نظر داریم و همچنین طرحی برای جامع محور کردن بهداشت سلامت را نیز در دستور کار داریم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طرح جامع هر خانه یک پایگاه سلامت خبر داد و گفت: برای الکترونیکی کردن پرونده سلامت به عنوان یکی از زیرساخت ها ریل گذاری های بسیار مهمی انجام شد که این ریل محل عبوری خواهد شد برای ورود پزشک خانواده، سیستم ارجاع و منطقی کردن اقتصاد که از گام‌های موثر خواهد بود.

نمکی خاطر نشان کرد: هر سال بیمه سلامت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش هزینه داشت اما امسال علی رغم اینکه به طور متوسط قیمت خدمت ۱۶ درصد بالا رفته توانستیم آنرا ۲۰ درصد کاهش دهیم.

وی بیمارستان سوختگی را هدیه زیبایی از مقام معظم رهبری به مردم کرمانشاه و منطقه دانست و افزود: تردید ندارم دلخوشی رهبر رایحه ای خواهد بود از عشق و محبت برای منطقه زمانی که ایشان باخبر شوند که دلسوزی ها به ثمر نشسته است.

توسعه بیمارستان امام رضا(ع) را با جدیت به پیش می بریم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه بحث توسعه بیمارستان امام رضا را با جدیت پیش خواهیم برد، اظهار داشت: ما می خواهیم کرمانشاه قطب پزشکی غرب کشور باشد و در همین راستا حرکت می کنیم.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر بهترین امکانات را به کرمانشاه گسیل می دهیم تا اینجا را به یک قطب بزرگ بهداشتی تبدیل کنیم.

نمکی خاطر نشان کرد: این پتانسیل در کرمانشاه وجود دارد و هم اکنون می بینیم که پزشکان فرهیخته، پرستاران حاذق، کادر پیراپزشکی در اینجا داریم لذا می توانیم به عنوان یک قطب قدرتمند تشخیص، درمانی و بازتوانی روی اینجا حساب می کنیم.

وی گفت: این کار می تواند هم برای مردمان منطقه ای که به اینجا ارجاع می شوند و هم به عنوان یک مرکز درآمدزایی منطقه برای جذب توریست سلامت مهم باشد.

کرمانشاه قطب مهم توریست سلامت می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان داشت: با توجه به این آب و هوای معتدل و نزدیکی به مرزهای کشور بتوانیم کرمانشاه را قطب مهم توریست سلامت کنیم و در این راستا هر نوع امکاناتی که لازم باشد مهیا می کنیم.

این مسئول بیان داشت: چه دلیلی دارد با فاصله ۲۰ کیلومتری تخت بیمارستان اضافه کنیم و منابع کشور را در آن جمع کنیم الان جاهایی داریم که ضریب اشغال زیر ۲۰ درصد دارند که با فشار دوستان و بی برنامگی ما در وزارت بهداشت این کلونی های هزینه بر که دهانهای باز برای جذب منابع ملی است را ایجاد کردیم و در هیچ جای دنیا اینطور منابع ملی را دور نمی اندازند.

نمکی اظهار داشت: امسال وزارت بهداشت را با ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تحویل گرفتم، ۱۰ هزار میلیارد تومان از بیمه تامین اجتماعی طلب داشتیم، ۵ هزار میلیارد تومان پول بیمه سلامت عقب بود و ۵ هزار میلیارد تومان هم شب عید برنامه و بودجه پول نداشت که بپردازد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: ۳ درصد داروی وارداتی کشور ۲ و نیم برابر ۹۷ درصد از تولیدات داخلی ارز می برد این میزان را کجا می برند و این سهم بازار را از کجا پیدا کردند.

این مسئول بیان داشت:چرا دارویی که یک ماه طول عمر مریض را نمی تواند اضافه کند با هزار ترفند در لیست دارویی مملکت وارد کردند و چرا فکر می کنید بیمه‌ ها زمین خوردند، بخاطر این دکان هایی که باز کرده بودیم برای کسانی که روز به روز پول بالای پول می گذارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: خدمت شما نباید آلوده به سیاست شود و بدون توجه به آئین و مکتب و یا مخالف یا موافق دولت بودن باید به مردم خدمت کنید.

وی افزود: ما بعنوان یک وزارتخانه کاملا فنی و حرفه ای در تمام حوادث در کنار مردم خواهیم بود.