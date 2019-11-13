بانوان زمینه ساز ساختن مازندران سالم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه قاسمی طوسی ظهر چهارشنبه در دیدار کارکنان اداره کل امور بانوان استانداری مازندران با نماینده ولی فقیه به چشم انداز مازندران سالم، یکپارچه و رشد یافته اشاره کرد و گفت: زمینه مازندران سالم از خانواده سالم است و خانواده سالم می تواند مازندران سالم ایجاد کند.

وی تقویت و بزرگ شمردن برجستگی های مازندران را از جمله مفاد اشاره شده در حکم انتصاب صادره از سوی رهبر معظم انقلاب برای نماینده ولی فقیه در استان برشمرد و گفت: از اینرو باید به نقش زنان در جامعه توجه ویژه شود.

وی برگزاری دوره های مهارت های زندگی برای پنج هزار نفر از دختران دانش آموز، طرح سلامت زنان روستایی، برپایی همایش هایی در زمینه نشاط اجتماعی را از جمله اقدامات بیان کرد و گفت: همچنین سند ارتقای وضعیت زنان استان به عنوان نقشه راه تدوین و رونمایی شده است.

قاسمی طوسی با عنوان اینکه سند ارتقای وضعیت زنان به عنوان نقشه راه باید عملیاتی شود تصریح کرد: جشنواره فرهنگی و هنری تجلیل از بانوان فرهیخته پایه ریزی شده است که دهه فجر برگزار می شود.

وی کشت محصولات زراعی و باغی سالم را از دغدغه ها برشمرد و گفت: این طرح با همکاری جهاد و با استفاده از تسهیل گران در سراسر استان برگزار می شود.

وی اصلاح الگوی مصرف را از دغدغه ها بیان و تاکید کرد مصرف بهینه را باید از خانواده ها شروع کرد.

قاسمی طوسی اشتغال را از دغدغه های بانوان بیان کرد و گفت: بانوان در عرضه و فروش محصولات با مشکلات مواجه هستند و یکی از راههای برون رفت از این وضعیت، توجه به مشاغل خانگی است.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مازندران یادآور شد: برپایی نمایشگاه های دائمی و فصلی در راستای حمایت از اشتغال بانوان و عرضه محصولات آنان امری مهم است.