راهیابی ۱۳ فیلم به بخش مستندهای کارآفرینی «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت»، اسامی فیلمهای منتخب بخش ویژه مستندهای کارآفرینی سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.
در این بخش ۱۳ فیلم پذیرفته شدهاند.
اسامی فیلمهای منتخب بخش مسابقه فیلمهای مستند کارآفرینی سیزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:
۱) آرزوهایت را زندگی کن (حمید کوهپایی)
۲) بافندگان خیال (محمدصادق جعفری)
۳) خانه روشنان (زهرا نیازی)
۴) خودکار (محمد ثقفی)
۵) در کنار هم (سیدمجتبی خیام)
۶) راویج (صادق داوریفر)
۷) رویای آب (محمد واعظی)
۸) زنان آفتاب: یک گاهنگاری درباره دیدن (حامد ذوالفقاری)
۹) فرش چین (امیر منیری)
۱۰) قصه یک مرد (سیاوش جمالی، عطا مهراد)
۱۱) ماک در ایران (امین آزاد)
۱۲) مهمانی خداحافظی (لقمان خالدی)
۱۳) میخوام شاه بشم (مهدی گنجی)
در این بخش فیلمهای مستندی با موضوع کارآفرینی، کسبوکارهای بدیع، خرید و فروش اینترنتی، رونق تولید، شکوفایی اقتصاد ملی و... انتخاب و به نمایش گذاشته میشوند. این بخش با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار میشود.
تهیهکنندگان و مستندسازان آثار موضوعی برگزیده بخش کارآفرینی «سینماحقیقت» میبایست تا روز پنجشنبه ۷ آذرماه ۹۸، نسخه اصلی فیلم خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، طبقه اول ارائه کنند در غیر این صورت فیلم از بخش مسابقه حذف خواهد شد.
فیلمهای برگزیده باید به صورت فایل دیتا با یکی از فرمتهای MP۴ (H.۲۶۴) - AVI- MXF- MPEG۲- MOV روی هارد دیسک یا Flash Memory و لوح فشرده به طور استاندارد و قابل اجرا روی سیستم عامل ویندوز (windows) به دبیرخانه جشنواره ارائه شوند.
بخش مستندهای کارآفرینی «سینماحقیقت» از هیات انتخاب و داوری مجزایی برخوردار است و جایزه برگزیدگان آن نیز تندیس، لوح افتخار و مبلغ ۱۵۰، ۱۲۰ و ۱۰۰ میلیون ریال برای کارگردانان سه فیلم اول، دوم و سوم منتخب هیات داوران است.
اسامی فیلمهای بخش مسابقه ملی «مستندهای نیمهبلند»، «مستندهای بلند»، «مسابقه بینالملل» و «جایزه شهید آوینی» جشنواره «سینماحقیقت» نیز متعاقباً اعلام خواهند شد.
سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ به دبیری محمد حمیدیمقدم در پردیس سینمایی چارسو شهر تهران برگزار میشود.
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