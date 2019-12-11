۲ مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی در استان اصفهان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خورشیدی شامگاه سه شنبه در جمع تعدادی از صنعتگران و کشاورزان کاشان با بیان اینکه کاشان یک شهر باهویت و باریشه است، اظهار داشت: کمتر شهری در کشور پتانسیل و ظرفیت های کاشان را دارد.

وی با اشاره به استفاده علم هواشناسی کشاورزی بر توسعه کمی و کیفی محصولات کشاورزی ابراز داشت: در هواشناسی کشاورزی پارامترهایی همچون تاثیر آب و هوا بر رشد گیاه و افزایش کیفیت آن مورد مطالعه قرار می گیرد.

تبادل اطلاعات در هواشناسی در سراسر دنیا بدون درنظر گرفتن مرزهای سیاسی انجام می شود

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه تبادل اطلاعات در هواشناسی در سراسر دنیا بدون درنظر گرفتن مرزهای سیاسی انجام می شود، تصریح کرد: اطلاعات به دست امده از ایستگاه های هواشناسی در سراسر دنیا برای ایجاد و تهیه نقشه های هواشناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

وجود ۳۸ مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی در ایران

وی از مدنظر قرار گرفتن پارامترهای گیاه در علم هواشناسی کشاورزی علاوه بر پارامترهای جوی خبر داد و اذعان داشت: سال ۱۳۵۴ اولین ایستگاه هواشناسی کشاورزی در ایران تاسیس شد و در حال حاضر ۳۸ مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی در سراسر کشور فعال هستند.

خورشیدی با اشاره به اینکه دو مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی در استان اصفهان وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این مراکز در کبوترآباد وجود دارد که بر روی غلات متمرکز و دیگری در نجف آباد وجود دارد که بر روی انگور و بادام فعالیت تحقیقاتی انجام می دهد.

وی بیان داشت: در این ایستگاه های تحقیقاتی علاوه بر پارامترهای کشاورزی، پارامترهای خاک و رطوبت نیز محاسبه می شود.

اجرای طرح «تهک» در کشور از سال ۱۳۹۳

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان از اجرای طرح «تهک» در کشور از سال ۱۳۹۳ خبر داد و افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح تمرکز بر فعالیت های مورد نیاز برای محصولات کشاورزی اصلی هر منطقه است.

وی طرح «تهک» را مجموعه فعالیت هایی برای توسعه هواشناسی کاربردی دانست و اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این طرح باعث افزایش کیفیت و تولید محصولات کشاورزی بومی هر منطقه شویم.