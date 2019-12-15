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۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۲۲:۲۶

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد:

پرداخت ۹.۸ میلیارد تومان کمک به کشاورزان سیل‌زده پلدختر

پرداخت ۹.۸ میلیارد تومان کمک به کشاورزان سیل‌زده پلدختر

پلدختر- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: تاکنون ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر کشاورز خسارت دیده از سیل پلدختر پرداخت شده است.

عبدالرضا بازدار روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر کشاورز خسارت دیده از سیل پلدختر پرداخت شده است، اظهار داشت: ۱۱۱ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی جهت جبران خسارات سیل به استان لرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: عملیات اجرایی بیش از ۴۰ میلیارد تومان پروژه در روزهای آینده در شهرستان پلدختر آغاز می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: پروژه ها شناسایی و برآورد شدند و سهم شهرستان ها مشخص شده و خوشبختانه در حال مبادله موافقتنامه و انجام فرآیند مناقصه است.

بازدار افزود: سیل فروردین ماه سال جاری به زیرساخت های کشاورزی خسارات زیادی وارد کرد که براساس برآورد اولیه میزان این خسارات بیش از یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان است.

وی یادآورشد: تولیدات و محصولات کشاورزی شامل باغات، زراعت آبزیان، طیور و دام و زیرساخت‌ها شامل ایستگاه‌های پمپاژ، کانال ها، مزارع و جاده های بین مزارع در جریان وقوع سیل دچار خسارت و آسیب شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: خوشبختانه پس از سیل، متعاقب این خسارات اقدامات فوری با استفاده از امکانات جهاد کشاورزی و دستگاه‌های استیجاری و یکسری کارهای اولیه برای جلوگیری از خشکیدگی باغات و ایستگاه های پمپاژ که از بین رفته بود در مدت زمان کوتاهی انجام شد.

بازدار گفت: این سازمان در یک پروسه ۲ تا سه ماهه با اولویت بندی توانسته با لایروبی کانال های کشاورزی، استقرار یک تعمیرگاه در منطقه برای راه اندازی الکتروپمپ و ترانس برق و با نصب ایستگاه های پمپاژ سیار آن را جهت آبیاری راه اندازی کند.

وی افزود: پس از این اقدام های اولیه، دولت مصوبه پرداخت خسارت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی ارزان ‌قیمت برای ۳۱ هزار نفر که تشکیل پرونده داده شده بود را در دستور کار خود قرارداد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآورشد: خوشبختانه منابعی به استان اختصاص پیدا کرد از این رو جای  نگرانی نیست، تنها مدارک یکسری پرونده ها ناقص بود و در پژوهشکده فضایی ایرادات و اشکالاتی وارد شد که رصد می‌ شود تا بتوان خسارات را با مستندات قوی‌تر پرداخت کرد کما این که پرداخت ها همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 4798804

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