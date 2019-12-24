خبرگزاری مهر، گروه استانها - هیفاء پردل: معادن در تحقق و عملی کردن شعار رونق تولید نقش مهمی دارند و میتوانند در چرخه تولید و اشتغالزایی نقش آفرینی مطلوبی داشته باشند ولی متأسفانه این ظرفیت مورد غفلت قرار گرفته در حالی که معادن استان قم از ظرفیتهای مهم صنعتی در این استان به شمار میرود.
در ۶ ماهه نخست امسال سه فقره پروانه اکتشاف و ۲ فقره گواهی کشف و ۱۲ فقره مجوز برداشت با میزان برداشت حدود ۳۰۰ هزار تن و ایجاد اشتغال برای ۴۰ تن در بخش معدن استان انجامشده است؛ همچنین با توجه به اهمیت معادن و ظرفیتهای آنها تاکنون ۱۰ معدن استان که غیرفعال بوده فعال سازی و مبلغ ۱۷ میلیارد ریال حقوق دولتی از این بابت دریافت شده است که در مقایسه با سالهای گذشته با رشد ۳ برابری روبرو است.
وجود ۴۵۰ کیلومتر مربع پهنه اکتشافی در استان قم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال بر اساس برنامههای راهبردی رونق تولید در بخش معدن به دنبال فعال سازی معادن کوچک مقیاس در سطح استان قم هستیم تا از ظرفیت این معادن برای افزایش سطح تولید و اشتغال استان استفاده کنیم.
محمود سیجانی افزود: پهنههای اکتشافی شرکت ملی مس شامل پهنه حوض سلطان برای کشف مس، سازمان ایمیدرو که شامل ۲ پهنه مشترک با استانهای مجاور در غرب و جنوب غربی قم به مساحت ۴۵۰ کیلومتر مربع و سازمان زمین شناسی شامل محدودههای حاصل از پهنه ژئوفیزیک برای اکتشاف طلا و فلزات آهن از جمله پهناهای ثبت شده استان هستند که در ۶ ماهه نخست امسال فعالیتهای قانونی برای ثبت آنان انجام شد.
به گفته وی، ۱۰ معدن در غیرفعال بودند که با برگزاری جلسات ستاد شورای هماهنگی فعال سازی معادن کوچک در استان این معادن فعال شد که با اضافه شدن این ۱۰ معدن به معدن قم، مبلغ ۱۷ میلیارد ریال حقوق دولتی دریافت شد که نسبت به سنوات گذشته بیش از ۳ برابر گردیده است.
۱۷۷ پروانه بهرهبرداری معدن در قم صادر شده که دارای بهرهبردارند و ۴۴ فقره در لیست مزایده قرار دارد
رئیس سازمان صمت قم با اشاره به صدور ۳ فقره اکتشاف و صدور ۲ فقره گواهی کشف در قم، گفت: تاکنون ۱۲ فقره مجوز برداشت با میزان برداشت حدود ۳۰۰ هزار تن با اشتغالزایی ۲ نفر و برگزاری یک نوبت مزایده و ۲۰ فقره پروانه بهرهبرداری معدن و محدوده شن و ماسه انجام شد که منجر به واگذاری ۶ محدوده معدنی شد.
وی بیان کرد: به طور کلی تعداد ۱۷۷ پروانه بهرهبرداری معدن صادر شده است که دارای بهرهبردار بوده و ۴۴ فقره در لیست مزایده قرار دارد و از این تعداد ۸۵ معدن با اشتغال یک هزار و ۲۰۷ نفر و سرمایهگذاری ۲/۹۱۶ میلیارد ریال در حال فعالیت میباشند.
دریاچه نمک از ظرفیتهای مهم اقتصادی قم است
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در کل کشور بین ۶۰ درصد معادن فعال هستند، تصریح کرد: معادن جز صنایع مادر هستند و تأمین کننده ۹۰ درصد مواد خام کشور به شمار میروند که در کل استان ۱۳۴ بهرهبردار فعالیت دارند.
محمد تقی کاظمزاده دریاچه نمک را از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان قم دانست و گفت: این دریاچه سرمایهای ملی و استانی است که ظرفیتهای عظیم سرمایهگذاری دارد و میتواند در رونق اقتصادی استان نقش مؤثری ایفا کند؛ این دریاچه در ناحیه شرقی استان قم و در حد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور کشور است.
وی با بیان اینکه دریاچه نمک حدود ۲۰۰ هزار هکتار وسعت دارد و یک سوم آن در محدوده جغرافیایی استان قم قرار گرفته است، گفت: این دریاچه دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتلاقی است.
حمایت از فعالیتهای صورت گرفته در بخش سنگ عقیق از طرحهای اقتصاد مقاومتی قم است
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: به دلیل موقعیت و جایگاه معنوی که استان قم در میزبانی از گردشگران مذهبی داخلی و خارجی دارد، میتوان از ظرفیت موجود در بخش معدنی سنگ عقیق برای ایجاد کارگاههای کوچک انگشتر سازی و اشتغالزایی برای جوانان استان استفاده کرد؛ با توجه به اهمیت این موضوع، حمایت از فعالیتهای صورت گرفته در بخش سنگ عقیق از طرحهای اقتصاد مقاومتی استان قم است.
وی با بیان اینکه در سال ۲ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن قم به خزانه به عنوان درآمد واریز میشود، گفت: برای رونق و فعال کردن معادن غیر فعال یک طرح ملی از سال ۹۶ ابلاغ شده و اکنون با توجه به نامگذاری سال به نام سال رونق تولید احیای معادن کوچک مقیاس در حال آسیب شناسی هستند تا فعال شوند که برای این امر سامانهای طرح شده است که با ثبت نام دلیل غیرفعال بودن این معادن شناسایی و بررسی شود.
نگاه نادرست مردم محلی به معادن
کاظمزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مردم محلی و روستاهای اطراف معادن قم نگاه مناسبی نسبت به وجود معادن ندارند، گفت: معدن باید در کنار روستاها باشد متأسفانه مردم محلی و روستاییان دید خوبی به معادن ندارد و آن را باعث تخریب محیط زیست میدانند.
معادن میتوانند به توسعه روستایی کمک کنند و باعث اشتغالزایی و رونق تولید شوند
وی افزود: با رعایت اصول و چارچوبهای قانونی و نظارت محیط زیست با دیدگاه جامع و ملی معادن میتوانند در کنار روستاها به توسعه روستایی هم کمک کنند و باعث اشتغالزایی و همچنین رونق تولید شوند.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: سرمایهگذاران در بخش معادن و بهرهبرداران برای رونق فعالیت خود با توجه به نگاه اشتباهی که به معادن میشود و آن اینکه آن را باعث تخریب محیط زیست میدانند برای سرمایهگذاری در این بخش با ترس اقدام به سرمایهگذاری میکنند که باید از این سرمایهگذاران حمایت کنیم.
گفتنی است، معدن منگنز ونارچ با بیش از هشت و نیم میلیون تن ذخیره بزرگترین معدن ایران است که دارای بالاترین حجم ذخیره مواد معدنی در خاورمیانه است و دارای بیشترین اشتغالزایی است.
معدن سنگ آهک نیزار نیز یکی از تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای مصالح سازی کشور است و معادن استان دارای کمترین درصد خام فروشی است.
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