شیب تند افزایشی درآمدهای مالیاتی در بودجه۹۹/ناپایداری منابع بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی در رابطه با لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: پس از اینکه بررسی‌های انجام شد و توضیحات بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه طرح شد، کمیسیون تلفیق و ارزیابی نسبت به بررسی آن اقدام کرد.

وی ادامه داد: بر اساس توصیه مقام معظم رهبری دو توقع از دولت می‌رفت. مقرر بر این شده بود بودجه سال آینده متفاوت از بودجه سنوات گذشته باشد و یک اصلاح ساختار جدی را در آن ببینیم اما جمع بندی نمایندگان این است که هیچ اتفاقی در این موضوع رخ نداده و اصلاح ساختار انجام نشده و خود دولت نیز اذعان دارد اصلاح ساختار به صورت جدی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: ساختار بودجه سال ۹۹ همانند سال‌های گذشته است و فقط تغییرات جزئی داشته که در طول سال‌ها، این تغییرات جزئی در بودجه سنوات مختلف حاکم بوده است. موضوعی که خیلی اهمیت دارد پیش بینی منابع است، زیرا در حوزه برآورد هزینه‌ها به این جمع بندی رسیدیم که اگر بخواهیم فقط حقوق و مزایای کارکنان دولت را پرداخت کنیم عددی نزدیک به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که باید از منابع مشخص تأمین شود.

حسینی درباره منابع بودجه سال آینده با تصریح بر اینکه خود دولت نیز اذعان دارد منابع بودجه پایدار نیست، عنوان کرد: یکی از منابع درآمدی بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی است که نسبت به سال جاری شیب افزایشی بسیار تند دارد در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی اساساً امکان وصول این مالیات‌ها فراهم نیست، زیرا طرح جامع مالیاتی اجرا نشده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس بیان کرد: یکی دیگر از منابع بودجه سال ۹۹ درآمد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده و نگاه دولت به نفت است که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده اما در تراز هزینه‌های جاری کشور بر اساس لایحه در این بخش ۱۰۷ هزار میلیارد تومان منفی بوده و درآمدهای بخش عمومی نیز دچار کسری است.