اعضای گروه داوری بخش مسابقه مقالات «رادی شناسی» انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه ای دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی، در احکام جداگانه ای از سوی بهزاد صدیقی دبیر جشنواره، شهرام زرگر، بهرام جلالی‌پور و آرش رادی به عنوان اعضای گروه داوری بخش مسابقه مقالات رادی شناسی دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی انتخاب و معرفی شدند.

بخش مسابقه مقالات رادی شناسی جشنواره به صورت رقابتی برگزار می شود و در این دوره توجه خود را به موضوعات و عناوینی همچون توجه به ارزش‌های نهاد خانواده در آثار اکبر رادی، مفهوم شهر و شهرنشینی و حقوق شهروندی در آثار اکبر رادی، روایت‌شناسی در آثار اکبر رادی، بررسی آثار اکبر رادی از دیدگاه نقد تکوینی، ره‌یافت‌ها و الگوها در دراماتورژی آثار اکبر رادی، شیوه‌های کارگردانی نمایشنامه‌های اکبر رادی، گرته‌برداری، اقتباس و برداشت آزاد از آثار اکبر رادی و بررسی تطبیقی نمایشنامه‌های اکبر رادی با آثار ادبیات نمایشی جهان معطوف کرده است.

دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی از ۲۵ دی ماه سال جاری به مدت چهار روز با دبیری بهزاد صدیقی و همکاری اداره کل هنرهای نمایشی، شورای اسلامی شهر تهران، فرهنگسرای سرو و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو (رادیو نمایش) در تهران برگزار می‌شود.