کشتار و تخریب ارمغان اندیشه تکفیر است/ تنفر جهانیان از تکفیریان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار حجت الاسلام زمانی رئیس دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریانهای افراطی و تکفیری و دیگر دست اندرکاران، از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته از سوی این دبیرخانه که تأثیر مثبتی در افشای ماهیت جریانهای تندرو داشته است تقدیر کرد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه تا زمانی که فرهنگ تکفیر برچیده نشود آثار آن از بین نمیرود، گفت: ما معتقدیم در راستای مقابله با این اندیشه خطرناک، کار فرهنگی و علمی مقدم بر فعالیتهای نظامی و فیزیکی است و باید ریشه تکفیر را بزنیم.
این استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه امروز دنیا نسبت به مسئله تکفیر آگاه شده و جهانیان از تکفیریها متنفر هستند، خاطرنشان کرد: ارمغان اندیشه تکفیر جز کشتار و تخریب چیزی نیست؛ تکفیریها هرکجا قدم گذاشتهاند جز نابودی، تخریب و کشتار چیزی به جای نگذاشتهاند.
وی یادآور شد: اندیشه تکفیر خشونت را به همگان نسبت میدهد و در این بین تفاوتی هم بین شیعه، اهل سنت و مسیحیت و دیگر مذاهب نیست؛ این موضوع نشان میدهد که از دیگر مذاهب و ادیان نیز ظرفیت همکاری با دبیرخانه کنگره مقابله جریانهای تکفیری وجود دارد و باید به درستی از آن بهره گرفت.
آیت الله مکارم شیرازی افزود: کار به جایی رسیده که عربستان سعودی هم به دلیل تنفر جهانی از تکفیریها، در ظاهر نسبت به عملکرد جریانهای افراطی ابراز ناراحتی میکند.
وی تنفر جهانی نسبت به تفکر تکفیر را فرصتی ارزشمند برای مقابله همه جانبه با این اندیشه خطرناک دانست و اظهار داشت: ما معتقدیم آرام آرام ریشه تکفیر برچیده خواهد شد و تکفیریها در آینده نزدیک ریشه کن خواهند شد.
مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: البته در گوشه و کنار هر جامعهای و هر مذهبی افراد تندرو و افراطی هستند که باید در خصوص آنها نیز فعالیتهای لازم و روشنگری درستی صورت گیرد.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان ضمن دعا برای موفقیت دست اندرکاران دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریانهای تکفیری، فعالیتهای آن را مفید، مؤثر و چشمگیر خواند.
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