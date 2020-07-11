کشف حجاب، یک طرح استعماری بود/ مسأله حجاب مربوط به حقوق عامه است

حجتالاسلام جواد مجتهد شبستری در گفتگویی به مناسبت سالروز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضاخان و روز عفاف و حجاب به خبرنگار مهر گفت: آنگونه که در تاریخ نقل شده هدیه رضاخان به مردم ایران و سوغات او بعد از سفر به غرب مسئله کشف حجاب بود. بعد از آنکه رضاخان به ترکیه و … مسافرت کرد و پیشرفتهای آنجا را دید، مقهور آن پیشرفتها شد. دید در آنجا حجاب برای خانمها وجود ندارد و خیال کرد که نداشتن حجاب یکی از عوامل پیشرفت و ترقی غرب شده است، لذا وقتی به ایران آمد هم متحدالشکل بودن لباسهای مردم و هم کشف حجاب را مطرح کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: رضاخان از خانواده خودش هم شروع کرد و تا مدتها حجاب ممنوع بود و بانوان محجبه در خانههایشان محبوس بودند و امکان تردد نداشتند. اگر مأموران حکومتی آنها را در خیابان میدیدند چادر از سر آنها میکشیدند و آنها را میزدند. در آن ماجرا افراد متعددی برای استقامت در داشتن حجاب و چادر مضروب و مجروح شدند و گاهی هم به قتل رسیدند. این کار توسط عامل استعمار در منطقه و کشور یعنی رضاخان انجام گرفت. قطعاً این کاری نبود که خودش بخواهد انجام دهد، بلکه یک طرح استعماری برای نفوذ فرهنگی در کشورهای اسلامی بود.
کشف حجاب، یک طرح استعماری برای نفوذ فرهنگی در کشورهای اسلامی بود
وی در ادامه گفت: مسئله حجاب امری است که اگر رعایت بشود تا حد زیادی میتواند مصونیت فرهنگی از ابتذال و دیگر مصائب ایجاد کند. چون غرب همیشه به دنبال نفوذ در کشورهای اسلامی بوده است به دنبال از بین بردن فرهنگ دینی و اسلامی است تا راحتتر بتواند تسلط و سیطره خود را داشته باشد. لذا به دنبال این است که باورها و ارزشهای دینی مردم را تخریب کند. یکی از مهمترین سنگرهای حفظ آرمانها و ارزشهای دینی و اسلامی حجاب است.
جواد مجتهد شبستری افزود: اینها برای اینکه بتوانند این سنگر را فتح کنند و مسیر برای نفوذ فرهنگی باز شود، به این فکر افتادند که مسئله کشف حجاب را مطرح کنند و زن اروپایی را مظهر تمدن و عامل تمدن غرب را هم برداشتن حجاب و زیر پا گذاشتن حجاب معرفی کنند تا به این طریق بتوانند راه تسلط و سیطره فرهنگی خودشان را در کشورها هموار کنند. از اینجا بود که این مسئله در ایران مطرح شد و تا اینکه قضیه مشهد و مسجد گوهرشاد پیش آمد و عدهای در این راه شهید شدند.
وی سپس گفت: بعضی مسائل به حریم خصوصی افراد مربوط میشود و امری شخصی است، مثل بعضی از فروع و واجبات دین که امری شخصی هستند. اینها طبیعتاً به حکومت مربوط نمیشود و حکومت نمیتواند مردم را اجبار کند که مردم در خانههای خودشان و در حریم شخصی و خصوصی خودشان این قوانین و مقررات را رعایت کنند، اما مسئله حجاب یک امر شخصی و خصوصی نیست، بلکه یک امری است که به جامعه مربوط میشود. اینطور نیست که بگوییم یکی امر شخصی است و کسی نخواست انجام نمیدهد و اجبار بردار نیست.
جواد مجتهد شبستری خاطرنشان کرد: مسئله حجاب امری است که به جامعه مربوط میشود و کسی که حجاب را رعایت نمیکند، البته اگر عالم و عامد باشد، دارد حریم جامعه را خدشهدار میکند و به حریم جامعه تعدی میکند و نسبت به همه افراد جامعه حرمتشکنی میکند. از آنجا که حکومت و حاکم نظام اسلامی متولی صیانت از جامعه است، نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. نمیتواند بگوید این یک امر شخصی است، چرا که این کار سبب شده که حریم اجتماع مورد تعرض قرار بگیرد.
وی سپس گفت: شما یک کشتی را در نظر بگیرید که در دریا دارد حرکت میکند و یک نفر شروع کند به سوراخ کردن این کشتی. قطعاً همه با او مخالفت میکنند که این چه کاری است که داری انجام میدهی؟ او میتواند بگوید این یک کار شخصی است و به کسی ارتباط ندارد؟ به او خواهند گفت که مگر عقلت را از دست دادهای؟ این کار باعث میشود همه ما غرق شویم. مسئله حجاب هم همینطور است و سبب به فساد کشیدن اجتماع میشود. نمیتوان گفت امری فردی است و به حکومت ارتباط ندارد و اجبار بردار نیست.
جواد مجتهد شبستری سپس عنوان کرد: در حریم خانه و خانواده جایی که افراد دیگری نیستند کسی نمیتواند اجبار کند و متعرض شود، اما وقتی پا در کوچه و خیابان و جامعه گذاشتیم و در منظر و مرعای عموم قرار گرفتیم، طبیعتاً شخصی که حجاب را مراعات نمیکند کار او تعرض به حریم عمومی جامعه است و جامعه را به لبه پرتگاه میبرد و در معرض فساد و تباهی قرار دهد. بنابراین حاکمیت نمیتواند نسبت به مسئله حجاب بیتفاوت باشد. مثل سایر عمومی که مربوط به حقوق عامه است، حجاب هم یکی از اموری است که مربوط به حقوق عامه و حقوق جامعه است.
مثل سایر عمومی که مربوط به حقوق عامه است، حجاب هم یکی از اموری است که مربوط به حقوق عامه و حقوق جامعه است
وی همچنین اظهار کرد: اگر کسی بخواهد متعرض این حق عمومی شود و حیثیت جامعه را زیر سوال ببرد و جامعه را به ابتذال بکشد، بر حاکم اسلامی واجب است نه اینکه میتواند و مختار است، بلکه لازم است که حاکم اسلامی جلوی منکر، فساد، اشاعه بدیها و زشتیها را با قوت تمام بگیرد. البته با کار تبلیغی و آموزشی باید این امر صورت گیرد و نهایتاً برای جلوگیری از فساد در جامعه میتواند از اجبار استفاده کند. نهفقط میتواند بلکه وظیفه حاکم اسلامی است که با فساد و تباهی در جامعه مقابله کند.
جواد مجتهد شبستری افزود: ممکن است بعضی برای جلب آرا برخی افراد که نسبت به احکام اسلامی روی خوشی نشان نمیدهند و چندان پای بند نیستند حرفهایی بزنند، اما این حرفها جنبه انتخاباتی و تبلیغاتی دارد. چنین فردی یا ناآگاه است و یا اینکه تعمداً این حرفها را میزند تا مقداری رأی در سبد رأی او اضافه شود. کسی که کاندیدای انتخابات است در حد جایگاهی مانند نماینده مجلس برای حاکم شرع نمیتواند تعیین تکلیف کند. وظایف نمایندگان در قانون اساسی مشخص است.
وی سپس عنوان کرد: مسئله حجاب از مسلمات و ضروریات دین است. وظیفه حاکم اسلامی است که جلوی رواج بیحجابی و فساد در جامعه را بگیرد و جای هیچگونه ابهامی ندارد. قرآن میفرماید: «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ». یعنی کسانی را که بر روی زمین متمکن کردیم یعنی کسانی که حاکمیت پیدا میکنند چند کار انجام میدهند: اقامه نماز میکنند، به مستمندان و محرومین جامعه توجه میکنند و زکات میدهند و همچنین امر به معروف و نهی از منکر میکنند.
جواد مجتهد شبستری یادآور شد: طبیعی است که وظیفه حاکم اسلامی امربهمعروف و نهی از منکر است. امربهمعروف و نهی از منکر ابتدا وظیفه حکومت است و در درجه بعد وظیفه مردم است. امربهمعروف و نهی از منکر یعنی دعوت به همه خوبیها و بازداشتن از همه بدیها و زشتیها. چه بدی و زشتی بدتر و زشتتر از اینکه جامعه به سمت فساد و بی بند و باری و تبرج و خودآرایی و اختلاط محرم و نامحرم و عدم رعایت حریم حجاب در جامعه برود؟ چه چیزی بدتر از اینکه در جامعه اسلامی بی بند و باری رایج شود و ابتذال جنسی روی دهد؟
وی افزود: وظیفه حاکم شرع است که جلوی منکرات را بگیرد و مردم را به خوبیها و پاکیها و به دستورات دینی دعوت کند. این مسئله خیلی روشن و واضح است و بهاصطلاح قضایا قیاساتها معها. استدلال و برهان آن همراه خود است که امربهمعروف و نهی از منکر از وظایف مسلم و قطعی حکومت اسلامی و دولت اسلامی و نظام اسلامی است و مصداق بارز آن دعوت به مراعات پوشش و نهی و جلوگیری از بی بند و باری و کشف حجاب است.
جواد مجتهد شبستری سپس گفت: انگیزهها برای مخالفت باحجاب مختلف است؛ برخی اصل حجاب را زیر سوال میبرند یا ضروری بودن آن را زیر سوال میبرند. بعضی به مسائل روانی و روانشناختی و … تمسک میکنند و حجاب را عامل افسردگی و عدم نشاط معرفی میکنند. حال آنکه عکس آن است یعنی بیحجابی سبب میشود که جامعه آسایش و آرامش لازم را نداشته باشد. برخی بهعنوان تضعیف نظام جمهوری اسلامی این مسئله را مطرح میکنند. از حقوق زنان بهعنوان ابزاری جهت ضربه زدن استفاده میکنند و میگویند زن حق دارد که آزاد باشد و جمهوری اسلامی جلوی آزادی زنان را گرفته است. گاهی هم بحث انتخابات است و بههرحال میخواهند از این مسئله سوءاستفاده کنند. گاهی هم به ولیفقیه میخواهند ضربه بزنند که مثلاً ولیفقیه نباید این اختیار را داشته باشد و ولایت مطلقه را ما قبول نداریم حال آنکه این مسئله ربطی به بحث ولایتفقیه ندارد.
وی در ادامه عنوان کرد: اگر ما قبول کردیم که امربهمعروف و نهی از منکر وظیفه حکومت اسلامی است و قبول کردیم که پوشش و حجاب معروف است و بیحجابی منکر است طبیعتاً حکومت در رواج حجاب و مقابله با بیحجابی و بدحجابی وظیفه دارد. این ربطی به بحث اطلاق یا عدم اطلاق ولایتفقیه ندارد. برخی مغالطه میکنند تا بتوانند ضربهای وارد کنند و عدهای را چه در انتخابات و مسائل سیاسی و چه در مسائل اجتماعی جذب کنند.
آنقدر مسئله پوشش و حجاب برای برخی بانوان جذابیت داشته که تشویق شدهاند به روی آوردن به اسلام. این بیانگر این است که مسئله پوشش و حجاب با فطرت انسانی سازگار است
جواد مجتهد شبستری خاطرنشان کرد: بعید نیست که این تلاشها برای مقابله با حجاب در ایران به مسائل بینالمللی هم ربط داشته باشند. ما خیلی میبینیم که بانوان در کشورهای مختلف مسلمان میشوند. در صداوسیما هم بارها دیدهایم که افرادی که چهره معروفی هم بودهاند به خاطر مسئله حجاب به اسلام روی آوردهاند. آنقدر مسئله پوشش و حجاب برای برخی بانوان جذابیت داشته که تشویق شدهاند به روی آوردن به اسلام. این بیانگر این است که مسئله پوشش و حجاب با فطرت انسانی سازگار است.
وی افزود: در کشورهای غربی که فریاد حقوق بشرشان گوش فلک را کر کرده است میبینیم که افرادی در اوج ابتذال زده میشوند و برمیگردند و راه را پیدا میکنند و به اسلام جذب میشوند. این نشان میدهد که مسئله حجاب با فطرتها هم همخوانی دارد و اگر بشر واقعاً متنبه و متوجه باشد میفهمد که حجاب هماهنگ با فطرت زن و هماهنگ با خواسته درونی و انسانی زن است. در ایران است که عمدتاً مسئله حجاب یک مشخصه و وجههای دارد. ایران هم پرچمدار اسلام است و هم پرچمدار تشیع و هم پرچمدار حجاب است.
جواد مجتهد شبستری همچنین اظهار داشت: این مخالفتها باحجاب اجباری و امثال آن شاید هم به این مسئله مربوط باشد که میبینند زنان ایرانی با اینکه محجبه هستند و پوشش دارند میتوانند مدارج بالای علمی را طی کنند و مناصب اجرایی را به عهده بگیرند و حجاب هیچگونه مانعی برای رشد و پیشرفت خانمها نیست. این سبب میشود که توجه زنان فرهیخته دنیای غرب جلب شود و جذب حجاب شوند. وقتی میبینند زنان ایرانی در عین اینکه حجاب و پوشش دارند و حریم شان محفوظ است، میتوانند در کارهای مختلف اجتماعی مشغول شوند و فعال باشند. این باعث تشویق آنان به حجاب خواهد شد، لذا دشمن برای اینکه بتواند جلوی گسترش فرهنگ اسلامی و فرهنگ حجاب را بگیرد از طریق عوامل داخلی و خارجی خود به دنبال زیر سوال بردن حجاب است تا بتواند به اشکال مختلف با آن مبارزه کند.
وی اضافه کرد: نکته مهم این است که علت مخالفت برخی باحجاب این است که حجاب را نوعی مانع میبینند که نتوانند کار کنند یا درس بخوانند و فعال باشند، درحالیکه برعکس است و در جامعه خودمان هم مشاهده میکنیم که زنان ما در سطوح عالی علمی و اجرایی از نمایندگی مجلس گرفته تا دولت و جاهای مختلف مشغول فعالیتاند و هیچگونه مانعی برای آنها نیست که نتوانند مدارج کمال خودشان را طی بکنند.
جواد مجتهد شبستری در پایان گفت: البته اگر ما وظیفه اصلی زن را تربیت ببینیم این خودش بالاترین درجه کمال است که خداوند به زن اعطا کرده است و طبیعی است که زنی که خودش محجبه باشد و ملتزم به دستورات دینی باشد و با اخلاق باشد، فرزندانی که پرورش میدهد طبیعتاً فرزندانی خواهند بود که در دامن یک مادر متدینه و ملتزم به شریعت پرورش یافتهاند. خود این جایگاه و مقام، جایگاه بسیار بالایی است. این را کمتر در نظر میگیریم. ایران یک نمونه روشنی است از اینکه خانمها با حجاب و پوشش میتوانند عالیترین مدارج کمال خودشان را میتوانند طی کنند و حجاب و پوشش میتواند کمک باشد و آرامشی را برای انسان در طی این مسیر فراهم بیاورد.
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