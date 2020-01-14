حاج قاسم بهترین راه تقرب به خدا را خدمت به مردم می دانست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم هفتمین روز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی که در حسینیه فاطمه الزهرا (س) برگزار شد، با بیان اینکه حاج قاسم دارای جامعیت در ارزش‌های انسانی بود، گفت: او در برنامه‌ریزی و اندیشه اهل تدبیر و منطقی استوار بود و قدرت بیانی عالی و اقناع کننده داشت.

وی ادامه داد: حاج قاسم سلیمانی ادبیاتی متواضعانه اما قوی داشت. حاج قاسم خدا و مردم را دو طرف جوی نمی‌دید. او نمی‌گفت یا خدا یا مردم. این دیدگاه غربی است. حاج قاسم معتقد بود بهترین راه برای تقرب به خدا خدمت به مردم است.

حاجی‌صادقی گفت: در زمانی که فرماندهی قرارگاه قدس در شرق کشور را داشت و چه زمانی که در جبهه مقاومت فرماندهی می‌کرد نمی‌دیدیم در دید و لحن او ذره‌ای تفاوت یا لرزش دیده شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه شهادت تهرانی مقدم و سرلشکر احمد کاظمی سردار سلیمانی را شکست، اظهار کرد: او در کنار شهادت این دو دوست و همرزم خود وقتی با سختی‌های مردم و وقوع سیل و زلزله در کشور مواجه می‌شد بسیار آزرده بود و از رنج مردم در سختی قرار می‌گرفت.

حاجی‌صادقی تاکید کرد: او در عین اقتدار و فرزانگی اگر می‌دید که خاری در پای مردم رفته است طاقت نمی‌آورد و همین بود که وقتی او به شهادت رسید خونش معجزه آفرید و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم کشوری به طور رسمی محلی از آمریکا را موشک بزند و اعلام کند.

وی تأکید کرد: در چنین وضعیتی یک فاجعه دردناک برای مردم آفریده می‌شود و انسان‌هایی بی‌گناه کشته می‌شوند و آن وقت کسانی که به سلیمانی شباهت زیادی دارند و تفکر او را دنبال می‌کنند می آیند و می‌گویند آرزوی مرگ کرده‌اند و از این حادثه شرمسار می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید کرد: اینکه فرمانده عزیز ما با شجاعت می‌آید و می‌گوید این اشتباه رخ داده در حالی که می‌توانست آن را بپوشاند، دشمن بداند که این صداقت نشانه عزت، آبرو و شجاعت است اما حالا برخی که نتوانستند موج بزرگ مردم در تشییع سردار سلیمانی در کشور و عراق را ببینند به میدان آمدند و از این آزادی و امنیت سوءاستفاده کردند.

حاجی‌صادقی تصریح کرد: شما اگر عزادار بودید آن سه روزی که اینان جان‌باخته بودند کجا بودید؟ چرا آن وقت عزاداری نمی‌کردید؟ چرا سه روز بعد به یاد عزاداری افتادید؟ آنان بهتر است بدانند که موجی که قاسم سلیمانی ایجاد کرد و جایگاهی که او دارد با این کارها از میان نمی‌رود.

وی افزود: اینکه می‌گوئید چرا فرماندهان آمدند و از مردم پس از این حادثه عذرخواهی کردند بدانند که این افتخار این فرماندهان است. آنان در برابر مردم خاضع و نوکر و خدمتگزارشان هستند. آنان به این عذرخواهی افتخار می‌کنند و در پیشگاه ملت از آنان پوزش می‌طلبند اما دشمنان بدانند که این فرماندهان در برابر دشمن بسیار مستحکم و نابودکننده کاخ‌های آمال آنان هستند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه گفت: ما از رهبرمان یاد گرفته‌ایم و فرماندهان ما که دربرابر مردم آرزوی مرگ می‌کنند از امام علی (ع) یاد گرفته‌اند که برای ربودن خلخالی از پای زن یهودی آرزوی مرگ می‌کرد ولی ما برای آن دانشجویانی که اینگونه رفتار می‌کنند دلمان می‌سوزد و غصه آنان را می‌خوریم. ما آنان را فرزندان همین ملت می‌دانیم اما این رفتارهایی که از برخی دانشجویان بروز پیدا می‌کند ما را غصه‌دار آنان می‌کند.

وی تصریح کرد: آقای هنرمند چرا باید سفیر انگلستان این روباه پیر و مکار، کارگردان شما بشود؟ چرا مردم را نمی‌بینید؟ چرا عزت این نظام و قدرت انقلاب را نمی‌بینید؟ چرا اینکه خواب را از چشم مستکبران گرفته‌ایم نمی‌بینید؟ چرا اینکه سنگ‌های کودکان فلسطینی را به موشک بدل کرده‌ایم و بر سر آمریکا ریختیم نمی‌بینید؟ سرتان را بلند کنید. ما شما را از خودمان می‌دانیم، ما شما را در درون خودمان تعریف می‌کنیم و برای شما دلمان می‌سوزد. ما غصه شما را می‌خوریم.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه گفت: اینکه دربرابر این حرکت‌های کوچک با صبر برخورد می‌شود دلیلش این نیست که نمی‌توان پاسخی به آن داد، اگر نظام صبر می‌کند عین بزرگواری و متانت است.

وی افزود: بدانند که اگر قرار باشد به تصاویر شهدای ما و مقدسات مان توهین کنند، این ملت، همان ملت سال ۸۸ است که پس از روز عاشورا به میدان آمد و طومار فتنه را جمع کرد. این ملت صبور است اما بی تفاوت نیست.