نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/ تثبت نرخ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «پنج شنبه ۲۶ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۸۴ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۸۰۷ ریال و هر یورو نیز با ۸۴ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۸۴۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۵۴۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۴۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۴۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۶۹ ریال، روپیه هند ۵۹۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۴۰۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۳۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۰۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۵ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۲۰۰ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۷۵۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۲۱ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۱۴۵ ریال، روبل روسیه ۶۸۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۴ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۰۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۵۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۵ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۹۰۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۷۳ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۴۱ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۰۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۶۵۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۲۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۲۲۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۸۹ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۶۱۰ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۷۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۸۳۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۵۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.