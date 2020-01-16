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۲۶ دی ۱۳۹۸، ۱۴:۱۵

رایزنی وزیر خارجه قطر با نچیروان بارزانی درباره منطقه

رایزنی وزیر خارجه قطر با نچیروان بارزانی درباره منطقه

وزیر خارجه قطر در جریان سفر به عراق با رئیس اقلیم کردستان این کشور دیدار و درباره تحولات عراق و منطقه رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر امور خارجه قطر با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

دو طرف در این دیدار درباره راههای آرام کردن اوضاع در منطقه رایزنی کردند.

ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: نچیروان بارزانی در این دیدار اظهار داشت که عراق نباید به عرصه ای برای نزاع و درگیری تبدیل شود.

در ادامه بیانیه به نقل از بارزانی گفته شده است: عراق در این مرحله برای مقابله با خطر بروز مجدد تروریسم نیازمند حمایت هم پیمانان خود است.

کد مطلب 4827315

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