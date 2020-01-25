به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی صبح شنبه در جلسه روضه هیئت مکتب الزهرا (س) که به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) برگزار شد، با بیان اینکه فرصتهایی داریم که برای ما سرمایه محسوب میشوند، اظهار کرد: مردم روستایی را در نظر بگیرید که باغات و نیاز روزانه خود را با آب قناتی که همیشه میجوشد، تأمین میکنند و سرمایهای برای آنها محسوب میشود اما ممکن است آنقدر غرق آن نعمت هستند که قدر آن را نمیدانند.
وی تصریح کرد: کسی که در شهر زندگی میکند ممکن است بارها دچار قطعی آب و یا قطعی برق شود و آن زمان قدر این نعمتهای الهی را بداند اما اینکه نعمتی دائماً در حال جاری شدن باشد، ممکن است از توجه انسان خارج شود.
امام جمعه قزوین بیان کرد: در روایات تأکید شده است که قدر دو نعمت را بدانید که یکی سلامتی و دیگری امنیت است و وقتی امروز شرایط شهر حلب در سوریه را میبینیم، به اهمیت امنیت پی میبریم و وقتی بیماری، ضعف و ناتوانی را مشاهده میکنیم قدر جوانی و سلامتی را بیشتر میدانیم.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه امکاناتی نظیر خانه، آب، نان، برق، سلامتی و زندگی دنیایی فرصتهای مادی محسوب میشوند، عنوان کرد: در مقابل اینها سرمایههای معنوی که قابل مقایسه با سرمایههای مادی نیستند، قرار دارند.
وی افزود: ایمان یکی از سرمایههای معنوی است و اگر کسی از آن بهرهمند باشد، سرمایهدار واقعی است اگرچه از نظر مال دنیایی دستش خالی باشد اما شخصی داراست. کسی که با قرآن مأنوس است و به آن عمل میکند، آدمی داراست زیرا امام علی (ع) فرمود کسی که قرآن دارد، همه چیز دارد اما اگر کسی قرآن ندارد، یا انس ندارد و زندگی نمیکند، در فقر به سر میبرد و هیچ چیز ندارد.
آیتالله عابدینی عنوان کرد: رسول گرامی اسلام (ص) دو سرمایه عظیم و پر قیمت را در میان مسلمانان گذاشتند که کتاب خدا و اهل بیت (ع) بود و این دو سرمایه معنوی برای همه ما سرمایه محسوب میشوند. در روایات تأکید شده است کسی که ولایت اهل بیت (ع) را دارد، با هیچ سرمایه مادی قابل مقایسه نیست و باید قدر آن را بدانیم.
امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه اهل بیت (ع) و مساجد سرمایههای مهم معنوی به شمار میآیند، ادامه داد: اگر از این سرمایههای معنوی بهره ببریم، شاهد ارتقای معنوی خودمان خواهیم بود و باید تلاش کنیم تا از این سرمایههای معنوی به خوبی استفاده کنیم.
وی شخصیتهایی نظیر سردار سلمیانی را سرمایههای معنوی دانست و گفت: شهید سلیمانی کارهای بزرگی انجام داد و جوانان بسیاری از ایشان الگو میگرفتند، ملتهای دیگر از او تأثیر پذیرفتند و جوانان سوریه و عراق با الهاماتی که ایشان داد، بسیج مردمی تشکیل دادند و از سقوط نجات یافتند و این مهم سرمایه بسیار عظیمی به شمار میآید.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه همه جا پول و سرمایههای مادی کار را پیش نمیبرد، ابراز کرد: سردار سلیمانی با سرمایههای معنوی کار جبهه مقاومت را پیش برد و کارهایی که ایشان انجام دادند نشان داد که همه جا پول و سرمایههای مادی کار را پیش نمیبرد.
آیتالله عابدینی اظهار کرد: اگر سرمایههای معنوی مانند نماز و روزه نباشد، علم، دانش و پول به کار انسان نمیآید چرا که خدا میفرماید اگر نماز تو پذیرفته شد، اعمال دیگر نیز پذیرفته میشود.
وی اضافه کرد: در روایات داریم خدا در قیامت به نماز هر انسانی نگاه نمیکند و اگر به نماز نگاه نکند به هیچ عمل دیگر او نگاه نخواهد کرد؛ منافقان از جمله کسانی هستند که نمازشان را با کسالت و برای ریا میخوانند و چنین نمازی هیچگاه مورد تأیید قرار نمیگیرد و خدا به آن نگاه نمیکند.
امام جمعه قزوین بیان کرد: خداوند میفرماید خسارتمندترین آدمها کسانی هستند که همه هوش و حواسشان و تلاش و کوششان خرج دنیا شد و به سرمایههای معنوی توجهی نداشتند. آنها فکر قبر و قیامت و اینکه باید ذخیرهای برای قیامت داشته باشند، نبودند و خودشان نیز خیال میکنند که شرایط خوبی دارند چرا که به داشتههای مادی خود توجه دارند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه باید خیلی بیشتر به فرصتهای معنوی خود فکر کنیم و از این فرصتها به خوبی استفاده کنیم، افزود: یکی از بزرگترین سرمایههای معنوی در جامعه انسانی، وجود نازنین صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) است.
وی افزود: حضرت زهرا (س) فقط اختصاص به مسلمانی ما ندارد و برای همه اهل عالم است زیرا دختر پیامبری است که مخاطب رسالتش همه اهل عالم و در هر زمان و دورهای بود در حالی که پیامبران پیشین گستره رسالتشان همه اهل عالم و همه زمانها نبود و حضرت فاطمه زهرا (س) ناشر فرهنگ چنین پیامبری است.
آیتالله عابدینی اضافه کرد: فاطمه زهرا (س) دختر پیامبری است که خدا درباره اش فرمود برای همه اهل عالم رحمت است. ولایت پشتوانه امامت است و فاطمه زهرا (س) پشتوانه امامت است و چون این ولایت را دارد، معلم همه امامان محسوب میشود و همه امامان به شاگردی ایشان افتخار کردهاند.
وی تصریح کرد: امام صادق (ع) درباره سوره قدر صحبت میکند و میفرماید لیله یعنی فاطمه و حضرت حسن زاده آملی میفرمایند این کلام امام صادق (ع) یعنی همانطور که در شب قدر قرآن نازل شد، از وجود نازنین لیله القدری حضرت فاطمه (س) ۱۱ قرآن ناطق در عالم تجلی پیدا کرد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: خداوند تمام دنیا را متاع قلیل معرفی میکند اما همین قرآن وقتی به حکمت میرسد به آن میگوید خیر کثیر و بی انتها، وقتی به اخلاق پیامبر (ص) میرسد میگوید صاحب خلق عظیم است، وقتی به فاطمه میرسد و ایشان را به پیامبر هدیه میکند میگوید که به تو خیر کثیر عطا کردیم.
آیتالله عابدینی عنوان کرد: در فرهنگ فاطمی ابتدا دعا در حق همسایه دیده میشود و سپس در حق خود اما میبینیم که مستکبران جهان بر خلاف چنین فرهنگی برای منافع شخصی همه منطقه را به جنگ و آشوب کشیدهاند تا به منافع خود برسند.
وی یادآور شد: سردار شهید سلیمانی و سردار شهید همدانی تربیت شده فرهنگ فاطمی بودند چرا که ایشان برای نجات دین، اسلام و جلوگیری از شرارت مستکبران به شهادت رسیدند و سرمایه معنوی محسوب میشوند.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: در احادیث آمده است که هیچ کسی در سخن شبیهتر از حضرت فاطمه (س) به رسول خدا (ص) نبود و حضرت بسیار شبیه پیامبر بودند. وقتی حضرت فاطمه (س) به خانه رسول خدا (ص) میرفتند، پیامبر دست ایشان را میگرفتند و بوسه میزدند و حضرت زهرا (س) نیز همین کار را میکرد.
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