وضعیت دو توریست مشکوک به کرونا ویروس در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید نمکی، در حاشیه اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار داشت: متوجه باشید که اقتصاد کشور در حالت اقتصاد جنگی به سر می‌برد و مسئله گردشگری نیز بسیار مهم است.

وی افزود: دو توریست، یک نفر چینی و یک نفر آلمانی اکنون تحت الحفظ در قرنطینه در یزد به سر می‌برند اما ویروس کرونا دوره کمون کمتر از ۵ روز دارد اما این توریست چینی ۱۲ روز پیش به یزد آمده است و به خاطر یک گلودرد ساده، ما وی را به زور در بیمارستان بستری کرده ایم.

نمکی تصریح کرد: همچنین یک توریست آلمانی نیز که با این توریست چینی خوش و بش داشته است را هم تحت نظر قرار داده ایم.

وزیر بهداشت گفت: وزیر گردشگری نیز با من در این زمینه تماس گرفت و این اطمینان را به ایشان دادم که به دلیل حساسیت بیشتر، این دو توریست را تحت نظر قرار داده ایم و موردی از کرونا نیست.

وی گفت: ۹۹.۵ درصد این دو فرد ویروس کرونا ندارند و آن نیم درصد نیز احتمالی است که برای همه امور پزشکی قائل می‌شویم.

وزیر بهداشت یادآور شد: همان طور که می‌دانید کرونا ویروس مجموعه‌ای از ویروس‌ها است که پس از اینکه از سال ۲۰۱۲ نوع «مرس» آن شناسایی شده، در جهان مورد بررسی قرار دارد اما مدل «نیو کرونا» تاکنون در کشور گزارش نشده است.

نمکی تأکید کرد: همچنان باید به مردم آموزش‌ها را ادامه دهیم و بدانیم که سرماخوردگی عادی در کشور وجود دارد و افراد مبتلا از روبوسی و دست دادن پیشگیری کنند و به طور دائم نیز شست و شوی دست‌ها را انجام دهند.