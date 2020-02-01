گفتگوی رهبران جهاد اسلامی و حماس با سردار قاآنی درباره معامله قرن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، دبیرکل این جنبش در تماسی تلفنی، با سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه رایزنی کرد.

«زیاد نخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در این گفتگوی تلفنی از مواضع جمهوری اسلامی در حمایت از ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت تمجید کرد.

وی همچنین اظهار داشت که ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت طرح موسوم به معامله قرن و تمام توطئه‌ها علیه حق تاریخی فلسطین را ناکام خواهند گذاشت.

فرمانده نیروی قدس سپاه نیز در این تماس تلفنی بر حمایت جمهوری اسلامی از ملت فلسطین برای مواجهه با طرح معامله قرن و توطئه‌هایی که حقوق تاریخی این ملت را هدف قرار می‌دهد، تاکید کرد.

سردار قاآنی همچنین تصریح کرد که سیاست جمهوری اسلامی در حمایت همه جانبه از مقاومت فلسطین بویژه بعد از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی که هدف قرار دادن وی آماده سازی برای اعلام معامله قرن بود، تغییری نکرده است.

وی همچنین تاکید کرد که موضع جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های مقاومت پس از ترور حاج قاسم پررنگ‌تر و قوی‌تر خواهد بود و تا سقوط هیمنه آمریکایی-صهیونیستی در منطقه و بویژه فلسطین ادامه دارد.

از سوی دیگر، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز به صورت تلفنی با فرمانده نیروی قدس سپاه پیرامون مقابله با طرح معامله قرن رایزنی کرد.

هنیه در این گفتگوی تلفنی از مواضع ایران در قبال فلسطین تشکر کرده و ضمن اعلام اجماع فلسطینی در خصوص مخالفت با طرح معامله قرن بر یقین خود نسبت به قدرت ملت و مقاومت شجاع فلسطین و ملت‌های امت اسلامی برای ناکام گذاشتن این طرح تاکید کرد.

سردار قاآنی نیز در گفتگوی تلفنی با هنیه آمادگی ایران را برای همکاری با ملت و گروه‌های مقاومت فلسطین برای شکست این طرح و مقابله با خطرات آن اعلام کرد.

فرمانده نیروی قدس سپاه همچنین بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت و مقاومت فلسطین در راستای ادامه راه و روش شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد.