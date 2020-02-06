دیدار چهره به چهره آیت الله رییسی با صیادان و ملوانان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در ادامه سفر به استان بوشهر، از اسکله صیادی جفره بازدید سرزده و با حضور در جمع صیادان و ملوانان، دیدار صمیمانه و چهره به چهره با آن‌ها داشت و در جریان مشکلات این قشر قرار گرفت.

در این دیدار صیادان و ملوانان نسبت به مشکلات مختلف خود از جمله سوخت، قطع شدن پیاپی سامانه‌ها، پیاده نشدن مناسب دولت الکترونیک در اسکله، عدم بهره مندی از امتیاز سختی کار، امتیاز آب و نداشتن بیمه گلایه‌هایی را مطرح کردند.

رئیس قوه قضائیه پس از استماع مشکلات صیادان خطاب به استاندار گفت: پیش از سفر با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تلفنی در مورد مشکلات صیادان صحبت کردم که گفت در جلسه دولت این موضوع تصویب شده است.

رئیس قوه قضائیه از استاندار خواست که این موضوعات را پیگیری کند و به صیادان اطمینان خاطر داد که مشکلات آن‌ها بررسی و اگر در استان قابل حل بود از سوی استاندار و اگر در حوزه استانداری نبود، در تهران پیگیری خواهد شد.

وی در پایان خطاب به صیادان از آن‌ها به عنوان قشر زحمتکش و سخت کوش یاد کرد و گفت: مسئولین باید عمل کنند ما هم پیگیری کنیم که عمل شود.

آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه پس از بازدید سرزده از اسکله صیادی جفره به صورت از پیش اعلام نشده در گمرک و محل دپوی خودروهای پرشمار وارداتی حضور یافت.

رئیس قوه قضائیه در این بازدید در جریان علت دپو و تعداد این خودروها قرار گرفت و مدیر واحد مربوطه توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد.

همچنین آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی در این دیدار از سوی رئیس کل دادگستری استان بوشهر، تشریح شد و رئیس قوه قضائیه نسبت به تسریع در رسیدگی دستوراتی را صادر نمود.

آیت الله رئیسی در مورد ماندگاری کالاهایی که در گمرک است سوالاتی را مطرح کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سامانه‌های فعال در گمرک جهت پیشگیری از قاچاق را مورد سوال قرار داد.

آیت الله رئیسی در ادامه با کارکنان گمرک گفت‌وگو کرد و در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفت و در همین زمینه چند دستور خطاب به رئیس کل دادگستری استان بوشهر صادر کرد.