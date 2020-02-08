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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۰۷

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد؛

بهره گیری از ظرفیت اوراسیا برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی

بهره گیری از ظرفیت اوراسیا برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان آذربایجان غربی باید از ظرفیت اوراسیا برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی بهره لازم را ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در مراسم تجلیل از نمونه‌های بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی، اظهار کرد: ارتقای تأمین انرژی غذایی به ۸۵ درصد را تا سال آینده در دستور کار داریم که این رقم مناسبی در مقایسه با کشورهای پیشرفته است.

وی یادآور شد: ما برای سال آینده پیش بینی‌هایی لازم را برای کشت و تولید داشته ایم و مقدمات آن فراهم آمده است.

کشاورز تصریح کرد: علیرغم تحریم و جنگ اقتصادی در حال حاضر شرایط خوبی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی فراهم است و تمام تلاشمان بر این است که مشکلی برای تولید کشور ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: در چند دهه اخیر در حوزه تولیدات کشاورزی رشد خوبی داشته ایم برای مثال در ابتدای دهه شصت ما وارد کننده پنیر، شیر خشک و سایر محصولات بوده‌ایم و در حال حاضر سالانه ۸۰۰ هزار تن صادرات شیر داریم و در بسیاری از محصولات رشد ۵ برابری داشته ایم.

کشاورز با بیان اینکه کشاورزی کشور دارای ظرفیت‌های بسیاری است و باید با افزایش بهره وری، تولید در واحد سطح را بالا ببریم تا هم موجب افزایش تولید و هم اقتصادی‌تر شدن تولیدات کشاورزی بشویم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دشت ارومیه یکی از چهار دشت بزرگ کشور است، تاکید کرد: باید برای آن برنامه جامع کشاورزی تدارک ببینیم که در عین افزایش تولید محصولات در این منطقه مشکلی برای دریاچه ارومیه ایجاد نشود.

وی گفت: این استان قابلیت‌های خوبی برای توسعه دامپروری و شیلات و احداث گلخانه دارد که باید روی آن کار بیشتری صورت گیرد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این استان یک نسخه کشاورزی مدرن و صنعتی نیاز دارد زیرا هم ظرفیت‌های بخش کشاورزی در آن قرار دارد و هم زمینه‌های صادرات آن فراهم است.

کشاورز تاکید کرد: استان آذربایجان غربی باید از ظرفیت اوراسیا برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی بهره لازم را ببرد.

کد مطلب 4847968

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