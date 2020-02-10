درخت گردو در سنندج به سانس فوق العاده دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اکران همزمان شماری از فیلم های سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی بهمن سنندج همچنان ادامه دارد و استقبال از یکی از این آثار نیز قابل توجه بوده است.

درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان که با موضوع بمباران شیمیایی سردشت تولید شده است، از همان روز اول جدول اکران با استقبال قابل توجهی از سوی مخاطبان در سنندج مواجه شد.

روز جمعه ساعت ۱۶ و ۲۱ این فیلم سینمایی در میان استقبال بی نظیر مخاطبان اکران شد و سالن ۶۰۰ نفره شماره یک پردیس سینمایی بهمن سنندج مملو از جمعیت مشتاق بود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در خصوص وضعیت اکران فیلم سینمایی درخت گردو، بیان کرد: بعد از اکران روز جمعه، درخواست های متعددی برای اکران مجدد این اثر از سوی مردم علاقمند به سینما در سنندج صورت گرفت.

امین مرادی ادامه داد: با توجه به درخواست های مکرر مردمی و با هماهنگی های صورت گرفته با تهیه کننده درخت گردو، این فیلم یکشنبه ساعت ۲۳ در اولین سانس فوق العاده در میان استقبال بی نظیر مردمی اکران شد.

وی افزود: همچنین بعد از این اکران بار دیگر درخواست های زیادی در راستای اکران مجدد این اثر صورت گرفت که در همین راستا امروز دوشنبه و برای آخرین بار، درخت گردو ساعت ۱۸:۳۰ اکران می شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان بیان کرد: خوشبختانه چندین فیلم اکران شده در سنندج با استقبال خوبی از سوی مخاطب مواجه شد که در این راستا درخت گردو در رتبه اول قرار دارد.

درخت گردو به کارگردانی محمدحسین مهدویان تولید شده است و داستان آن در خصوص بمباران شیمیایی سردشت می باشد که به همین دلیل مردم مناطق کردنشین علاقه زیادی به دیدن این اثر دارند.