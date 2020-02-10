به گزارش خبرگزاری مهر،‌ چهارصدونهمین نمایشگاه کتاب استانی و دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان یزد صبح چهارشنبه ۲۳ بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های این شهر افتتاح می‌شود.

این‌دوره از نمایشگاه مذکور باحضور ۳۱۵ ناشر و نمایندگی از سراسر کشور و ۴ ناشر از استان با ارائه ۷۰ هزار و ۶۶۸ عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف در یک سالن و ۲۵۵ غرفه افتتاح می‌شود و دو کتاب‌فروشی از استان در قالب طرح «همراه» با ستاد برگزاری نمایشگاه تعامل و همکاری دارند.

برای دوازدهمین دوره نمایشگاه کتاب یزد مبلغ ۱۱ میلیارد ریال بن‌کارت یارانه‌ای الکترونیکی خرید کتاب با تخفیف ۲۰ درصدی در نظر گرفته‌شده که از طریق بانک عامل مستقر در نمایشگاه با ارائه کارت ملی بین بازدیدکنندگان توزیع می‌شود. بن‌های توزیع‌شده تا سه هفته پس از اتمام نمایشگاه در کتاب‌فروشی‌های منتخب سطح شهر یزد، اعتبار دارند.

در مدت برگزاری این رویداد،‌ برنامه‌های جنبی مختلفی در نظر گرفته‌شده که بین‌شان می‌توان به نمایش تابلوهایی در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب، معرفی کتاب «من»، اجرای سرودآوای کودکی تفت، رونمایی و معرفی کتاب‌های تازه نشر نوقلمان، شاهنامه‌خوانی، کارگاه خلاقیت مادر وکودک، نشست کارآفرینی اجتماعی، برنامه هرروز یک قصه گو، برگزاری کارگاه اقتصاد کتاب، نقد کتاب «ماه منیر»، برگزاری بیست و چهارمین دورهمی بانوان کتاب‌خوان یزد، رونمایی، معرفی و بررسی کتاب «محمد و ننه سکینه»، رونمایی و جشن امضای کتاب، برگزاری کارگاه سواد رسانه‌ای، برگزاری کارگاه آموزش تصویرگری کتاب کودک، تقدیر از رسانه‌های برتر حوزه کتاب وکتاب‌خوانی و … اشاره کرد.

دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان یزد از ۲۳ تا ۲۹ بهمن در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ و ۱۶:۳۰ تا ۲۱ برگزار می‌شود.