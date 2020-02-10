معدل کارآمدی نظام در بسیاری از عرصه ها بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در جلسه شورای اداری ابوترابی که دوشنبه شب در استانداری برگزار شد گفت نامه امیر مؤمنان به مالک اشتر یک منشور حکمرانی است که اگر مدیران آن را مطالعه کنند راه مدیریت را بهتر متوجه می‌شوند.

وی بیان کرد: در این نامه و منشور حکومتی چهار مسئولیت برای مالک اشتر تعریف شده و اولویت‌ها گفته شده است که امروز هم زیبا و قابل طرح است.

ابوترابی فرد تصریح کرد: اولین توصیه تأمین منابع مالی حکومت است البته نه با فروش سرمایه‌ها بلکه از محل درآمدهای روشن و شفاف مالیاتی زیرا بدون یک اقتصاد مولد و سالم نمی‌توان به مالیات عادلانه رسید.

وی اظهار داشت: از آنجا که هر کشوری با دشمن روبروست که باید آنها را شناخته و به مبارزه با آن پرداخت توصیه دوم رصد دشمن و شناخت تهدید و مقابله با آنهاست تا امنیت کشور تضمین شود.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: ارتقای جایگاه نیروی انسانی و توجه به آن و ارتقای منزلت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم باید در اولویت باشد و این رسالت و مأموریت حکمرانان و مدیران است و پس از آن باید به عمران در بالاترین سطح اقدام کرد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد اضافه کرد: اگر نظام را در چهار دهه با این رسالت چهارگانه بررسی کنیم می‌توان معدل کارآیی جمهوری اسلامی را با همه تهدیدات دشمن بالا ارزیابی کرد.

وی گفت: نگاه دنیا به ایران از جایگاه بالاست هر چند این موفقیت‌ها در همه عرصه‌ها مساوی نیست و در برخی حوزه‌ها خوب و برخی ضعیف است.

ابوترابی فرد اظهار داشت: یکی از حوزه‌ها که مغفول مانده موضوع مالیات است به طوری که نظام مدیریت شما مسئولان دولتی مبتتی بر هزینه بوده و توجه عالمانه به آن نداشتیم و هزینه بر اساس درآمدها تعریف نشده است.

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وی گفت: علت این غفلت، منابع سرشار نفت و گاز بوده است که به سایر منابع فکر نکرده ایم و سرمایه‌ها را هدر داده ایم.

امام جمعه موقت تهران افزود: امروز بسیاری از نامزدها در شعارها انتخاباتی خود از پرداخت پول‌هایی حرف می‌زنند که معلوم نیست بر چه اساسی است و هرگز از تولید ثروت حرف نمی‌زنند در حالی که مردم باید مطالبه کنند این شعارها بر اساس کدام مبنای علمی گفته می‌شود.

وی اظهار داشت: این مسائل پیامدهای زیادی چون افزایش تورم و فقر در جامعه خواهد بود و باید مراقب بد تا با کلمات مردم را فریب ندهند.

ابوترابی فرد یادآور شد: اگر کشور در گذشته با مالیات اداره می‌شد یک نظم و ترتیب خاصی داشت و امروز با چالش‌های کمتری مواجه می‌شدیم اما اقتصاد نفتی به ما آسیب زده است.

رتبه ایران در جهاد با دشمن بالاست

وی اضافه کرد: ایران اسلامی در جهاد با دشمن رتبه بالا و جایگاه فاخر و ممتازی دارد و امروز امنیت ما دستاورد بزرگی است که پول در آن نقش نداشته است و نیروهای مسلح ما با اندیشه، علم و فکر به موفقیت رسیده اند.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: بودجه دفاعی ایران با کوچک‌ترین کشورها قابل مقایسه نیست و نقطه اتکای ما در این عرصه بر دانش است نه دلارهای نفتی که با مدیریت شایسته امام و رهبری با کمک نیروهای فداکار و مؤمن و ایثارگر به دست آمده است.

وی اضافه کرد: در حوزه‌های علمی و دینی قدم‌های بزرگی برداشته شده هر چند از است از آسیب‌های عصر جهانی و تهاجم فرهنگی هم متضرر شده ایم اما ارزش‌ها و اصول دینی را حفظ کرده ایم.

حجت الاسلام ابوترابی فرد گفت: ما فقط از جنگ ۸۰۰ میلیارد دلار خسارت دیدیم و ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که انقلاب عظیمی در همه حوزه‌ها صورت گرفته است.