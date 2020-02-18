به گزارش خبرنگار مهر، ششمین از برگزاری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه در حالی میزبان هنرمندان شرکت کننده بود که برخی از گروه‌های شرکت‌کننده برخی از آثارشان را به یاد جان باختگان سانحه هواپیمای اوکراینی نواختند.

گروه کوبه ای «ودا» و سفر فرهنگی در جغرافیای ایران

گروه کوبه‌ای و آوازی «ودا» به سرپرستی سودابه سالم، اولین کنسرت ششمین روز جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت را تشکیل می‌داد.

در این کنسرت که به نوعی اولین اجرای رسمی مجموعه ارکستر کوبه‌ای و آوازی کودکان و نوجوانان «ودا» محسوب می‌شد قطعاتی از آثار برگزیده موسیقی اقوام ایران از جمله «ساری گلین-آذری»، «سه گدار- خراسان»، «کراس چرمی- کردی»، «کراس چرمی-کردی»، «آی دیلبر- ترکی»، «کراوه-کردی»، «ایار ایار- هرمزگان»، «ای سوزه سوزه-لرستان»، «گل پامچال-گیلان»، «لبخند-بندرعباس»، «دست به دستمالم-بختیاری»، «درنه جان، عزیز جون-مازندران»، «دی بلال-بختیاری»، «ای سرکتل»، «شیری بگو- لری»، «دختر بویراحمدی»، «شکار آهو»، «آرمون پنچ تیر پرون-لرستان» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

سودابه سالم سرپرست و رهبر ارکستر کوبه‌ای و آوازی کودکان و نوجوانان ایران «ودا» پس از برگزاری این کنسرت گفت: به اعتقاد من این اجرا یک نوع سفر فرهنگی در جغرافیای ایران بود. من براین باورم امروز حق همه کودکان کشورم است که روی این صحنه باشند. آنها علاوه بر بهداشت و امنیت، دانش باید با فرهنگ‌های مختلف دیگر کشورها نیز آشنا شوند که متأسفانه هم آموزش و پرورش و هم رسانه ملی در این زمینه کوتاهی می‌کنند.

وی افزود: تالار وحدت تنها سهم کودکان پایتخت نیست و سایر کودکان ایرانی هم باید بتوانند در این تالار بزرگ هنر نمایی کنند. از سوی دیگر من امیدوارم به زودی شرایطی پیش بیاید که بتوانم با کودکان کار جنوب شهر نیز کنسرتی را برگزار کنم.

آرزوی یک رهبر ارکستر برای جشنواره موسیقی فجر

ارکستر «چکاوک» از مجموعه‌های فعال حوزه موسیقی ایرانی نیز که طی سال‌های اخیر سعی در اجرای رپرتوارهای پرطرفدار موسیقی در سال‌های اخیر را داشته طی ششمین روز از برگزاری جشنواره موسیقی فجر کنسرتی را در تالار وحدت اجرا کرد.

این ارکستر غیردولتی در کنسرت پیش روز به اجرای قطعاتی از جمله «دل بی قرار»، «مخلوق»، «آی دنیا»، «شب پرستاره»، «شانه»، «می گذرم تنها»، «تک درخت» و تعدادی دیگر از آثار را برای تماشاگران ارائه کرد.

رضا شایسته سرپرست ارکستر «چکاوک» در بخش‌هایی از این کنسرت با اشاره به حضور این مجموعه در جریان برگزاری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر توضیح داد: متأسفانه جشنواره موسیقی فجر امسال مورد بی‌مهری قرار گرفته به‌طوری که تعدادی از دوستان هنرمندمان ما امسال در جشنواره حضور ندارند. به هر حال امیدوارم که دیگر شاهد این اتفاقات ناگوار نباشیم و جشنواره موسیقی فجر در سال‌های بعد بتواند همچون گذشته پررونق برگزار شود.

وی در بخش دیگری از برنامه تصریح کرد: ارکستر چکاوک از جمله مجموعه‌های فعال موسیقی ایرانی است که بدون هیچ حمایتی از جانب دولت آثار خود را روی صحنه می‌برد و باید بگویم تنها انگیزه ما حمایت شما عزیزان است که برای ما بسیار مهم است.

بررسی روند ترانه‌سرایی در تاریخ موسیقی ایران

سومین نشست پژوهشی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر نیز روز دوشنبه بیست و هشتم بهمن ماه با حضور عبدالجبار کاکایی و محمد مفتاحی در تالار باربد فرهنگستان هنر برگزار شد.

عبدالجبار کاکائی به عنوان نخستین سخنران در این نشست ضمن قدردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اضافه کردن بخش پژوهشی در حوزه موسیقی بیان کرد: ای کاش در کنار بخش نظارت، بخش پژوهش هم باشد و این نشست‌ها به جشنواره‌های فجر معطوف نباشد و ادامه پیدا کند. متأسفانه منابع مکتوب در حوزه آثار کلامی که با موسیقی تلفیق شده، بسیار کم هستند. برای مثال در منطقه ایلام وقتی کسی از دنیا می‌رود افراد دور هم جمع می‌شوند و مور و مویه می‌کنند اما تذکره نویسان سراغ افرادی که این شعرها را می‌خواندند، نمی‌رفتند.

کاربرد ترانه در تلفیق با موسیقی، روایت دوران شکوفایی ترانه در موسیقی، انتقاد از برخی موزیسین به دلیل عدم مطالعه کافی در خلق ترانه و موسیقی، توجه به موضوعات جنسیتی در خلق ترانه و نقش ترانه در تولید آثار موسیقایی در مناسبت به اوضاع جامعه از دیگر نکاتی بود که عبداالجبار کاکایی در این نشست به آن اشاره کرد.

محمد مفتاحی شاعر و پژوهشگر ادبی نیز که به عنوان یکی دیگر از سخنرانان در این نشست حضور داشت با ارائه توضیحاتی در روند تاریخی ترانه سرایی در موسیقی ایران به برنامه موسیقی «گل‌ها» اشاره کرد و گفت: من با برنامه «گل‌ها» مخالف نیستم، اما این برنامه موجب شد موسیقی از حالت کوچه بازاری خارج و به رادیو راه پیدا کند.

تشخیص بین ترانه خوب با بد، کاهش دانش ادبی برخی ترانه سرایان آثار موسیقایی نیز از دیگر نکاتی بود که محمد مفتاحی در این نشست به آن اشاره کرد.

گروه «هوران» به سرپرستی بهروز قهاری و خوانندگی بامداد فلاحتی در تالار رودکی، کوراتت «خلیج فارس» به سرپرستی امین غفاری د رتالار رودکی، گروه «نغمه گردان» به سرپرستی احسان عبایی، گروه «همنوازان وداد» به سرپرستی کیارش داوودی و «همنوازان فاخته» به سرپرستی خشایار پارسا در بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، گروه «ایشم» به سرپرستی ژاله احمدی، «کادوس» به سرپرستی آرمین فریدی و برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان در تالار سوره، گروه «شیمشک» به سرپرستی محمد حسین درابلو در برج آزادی و آرون افشار در سالن میلاد نمایشگاه گروه‌ها و هنرمندانی بودند که در ششمین روز جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفتند.

سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به ریاست محمد اله یاری (مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، دبیری شاهین فرهت از چهارشنبه ۲۳ بهمن تا روز چهارشنبه ۳۰ بهمن در تالار وحدت، تالار رودکی، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، تالار سوره حوزه هنری، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی میزبان مخاطبان است.

۸۲ گروه موسیقی در بخش‌های موسیقی دستگاهی، نواحی، کلاسیک، بین‌الملل، پاپ، ارکسترال، تلفیقی، بانوان، کودک و نوجوان با ۹۰ اجرا در ۸۰ نوبت به اجرای برنامه می‌پردازند.