۱۲ خودرو پلاک تاریخی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرای آئین‌نامه هیئت وزیران در خصوص شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی، تعدادی از خودروهای متقاضی دریافت پلاک تاریخی، در محل پارکینگ کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، حاضر شدند و توسط کارشناسان راهور ناجا، کارشناسان کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی و نمایندگان کانون، مورد بررسی قرار گرفتند.

در این کارشناسی از ۲۲ دستگاه خودرو دعوت شده به‌منظور ارزیابی، تعداد ۱۶ دستگاه خودرو با حضور در محل یاد شده، توسط کارشناسان بررسی شدند. از این میان، تعداد ۱۲ دستگاه خودرو بر اساس ضوابط دستورالعمل اجرایی و احراز اصالت، حائز دریافت پلاک تاریخی، شناخته شدند.

در این راستا با توجه به درخواست‌های متعدد متقاضیان پلاک تاریخی از استان یزد، جلسه بعدی کارشناسی هفته آینده با هماهنگی پلیس راهور ناجا، در یزد برگزار خواهد شد.

دارندگان و مالکان وسیله‌های نقلیه تاریخی با قدمت حداقل ۳۰ سال و دارای اصالت کالبدی و سلامت فنی، می‌توانند برای ثبت‌نام خودرو خود در سامانه دریافت پلاک تاریخی مراجعه کنند.

تاکنون تعداد ۲۳۶۵ متقاضی در سایت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ثبت نام کرده و از این تعداد ۵۸۱ دستگاه خودرو از سوی کارشناسان دبیرخانه مذکور مورد ارزیابی و کارشناسی قرارگرفته‌اند.

از میان خودروهای کارشناسی شده، تعداد ۲۳۷ دستگاه خودرو که واجد شرایط دریافت پلاک تاریخی شناخته شده بودند، برای دریافت پلاک، به پلیس راهور ناجا معرفی شده‌اند.

امروزه خودروهای تاریخی در بسیاری از کشورهای جهان به ذخایر ملی و بخشی از میراث فرهنگی و زمینه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری تبدیل شده‌اند. به گونه‌ای که اکنون بسیاری از کشورها توانسته‌اند با برپایی موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و برگزاری مسابقات مختلف اتومبیلرانی ویژه این نوع خودروها در سطح ملی و بین‌المللی، گام‌های ارزشمندی را در جهت معرفی جاذبه‌های گردشگری خود و نیز حفاظت از این خودروها بردارند.

با نگاهی به تاریخچه ورود خودرو به ایران (سال ۱۲۷۹ هجری شمسی) می‌توان گفت اکنون گنجینه‌ای عظیم و بسیار ارزشمند از خودروهای نفیس، قدیمی و ویژه در کشور وجود دارد که با شناسایی و صیانت از آنها می‌توان ضمن حفظ و حراست از این میراث صنعتی ارزشمند، مجموعه خودروهای کلاسیک را به عنوان یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری در کنار سایر جاذبه‌های دیگر به گردشگران معرفی کرد.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های گسترده در حوزه اتومبیلرانی، گردشگری و برگزاری رالی‌ها و نمایشگاه‌های مختلف خودروهای تاریخی در تلاش است ضمن جلب توجه عموم مردم به اهمیت خودروهای تاریخی که بخشی از میراث صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند، در راستای حفظ و صیانت از آنها گام بردارد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ آئین‌نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی (کلاسیک) به‌تصویب رسید و بر اساس ماده ۲ مصوبه مذکور به منظور شناسایی مصادیق خودروهای تاریخی و اتخاذ تدابیر هماهنگ برای حفظ و صیانت از آنها، کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) به عنوان رئیس، سازمان حفاظت محیط زیست، فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی زیرمجموعه سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان)، معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

بر اساس همین مصوبه دبیرخانه کارگروه به کانون سپرده و پس از تشکیل جلسات متعدد نسبت به بررسی، تنظیم و تدوین و تصویب فرم بازدید کارشناسی، فرم شناسنامه تاریخی، فرم فراخوان، دستورالعمل اجرایی، چارت دریافت پلاک، پلاک تاریخی و در نهایت ساخت پلاک تاریخی اقدام شد.