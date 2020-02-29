تعیین ٣٨ مرکز در راستای مقابله با کرونا در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول همتی شنبه در کارگروه سلامت استان فارس بیان کرد: بیش از ٨٧٠ بیمار مشکوک به کرونا در ٩ مرکزی که در شیراز در نظر گرفته شده مورد معاینه قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: آمارهای استان‌ها باید به وزارتخانه ارسال شود و از طریق وزارت خانه بهداشت آمارهای تجمیع شده استان‌ها به اطلاع عموم می‌رسد.

همتی با اشاره به اینکه حال تمامی بیماران فارس خوب است، ادامه داد: از میان بیمارانی که در بیمارستان بستری شده‌اند حال همگی خوب بوده و ٢ مورد نیز با بهبودی از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

او اضافه کرد: در بیمارستان علی اصغر (ع) برای مقابله با کرونا با ١۵٠ تخت تجهیز شده که کمتر از نیمی از این بیمارستان توسط بیماران مشکوک به کرونا اشغال شده است.

وی خاطرنشان کرد: طی هفته اخیر شاهد پیک شیوع بیماری کرونا هستیم از این رو مراقبت‌های درمانی و اجتماعی طی این هفته باید بیش از پیش مورد توجه باشد.

همتی در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده در خصوص مقابله با شیوع کرونا تاکید کرد: طی هماهنگی با تولیت آستان احمدی و محمدی، حرم مطهر احمد ابن موسی (ع) تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود و تنها از طریق یک باب مردم می‌توانند نسبت به زیارت اقدام کنند.

او افزود: شهرداری شیراز نیز روزانه نسبت به ضدعفونی کردن سیستم حمل و نقل شهری اقدام می‌کنند.