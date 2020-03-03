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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۷:۵۱

یحیی سریع خبر داد؛

مقابله پدافند هوایی یمن با جنگنده‌های ائتلاف سعودی بر فراز الجوف

مقابله پدافند هوایی یمن با جنگنده‌های ائتلاف سعودی بر فراز الجوف

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور، جنگنده‌های ائتلاف سعودی را مجبور کرد تا حریم هوایی استان الجوف را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور، جنگنده‌های ائتلاف سعودی را مجبور کرد تا حریم هوایی استان الجوف را ترک کنند.

یحیی سریع با انتشار یک پست توئیتری نوشت: پدافند هوایی یمن موفق شد با تعدادی از جنگنده‌های وابسته به کشورهای متجاوز در آسمان استان الجوف مقابله کند.

سریع ادامه داد: مقابله با این جنگنده‌ها توسط موشک‌های زمین به هوای فاطر ۱ انجام شد و جنگنده‌ها را مجبور کرد بدون آنکه هیچ‌گونه اقدام تجاوزکارانه انجام دهند آسمان این استان را ترک کنند.

نیروهای یمنی از آغاز تجاوزات ائتلاف سعودی علیه این کشور به تقویت قوای موشکی و پدافند هوایی خود پرداخته‌اند.

هم چنین لازم به ذکر است که نیروهای یمنی موفق شدند طی روز گذشته کنترل شهر «الحزم» مرکز استان الجوف را به دست بگیرند.

کد مطلب 4868544
فاطمه صالحی

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