به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل عرشیان در این باره اظهار کرد: به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تمام اتاقها، محوطه، سرویسهای بهداشتی و نازلهای جایگاههای سی ان جی توسط عوامل سازمان تاکسیرانی میکروب زدایی و ضدعفونی شد.
وی افزود: از تاکسیرانان و رانندگان خواهشمندیم برای حفظ سلامت خود و افراد جامعه از دست زدن و برداشتن نازلها اکیداً خودداری کنند و مراحل سوختگیری را فقط از طریق اپراتورها و متصدیان جایگاهها به انجام رسانند.
عرشیان تصریح کرد: همچنین به منظور پیشگیری از ویروس کرونا به جای پرداخت نقدی، هزینۀ سوختگیری را از طریق کارتهای بانکی در دستگاههای کارتخوان موجود در جایگاهها پرداخت نمایند.
وی در خاتمه افزود: سازمان تاکسیرانی دارای ۸ جایگاه سی ان جی در سطح شهر است و روزانه در حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو در این جایگاهها سوختگیری میکنند که برای مقابله با کرونا عمل ضدعفونی و میکروب زدایی در جایگاهها به طور متناوب انجام خواهد شد.
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