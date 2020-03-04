تحصیلات بیشتر موجب افزایش طول عمر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعه جدید، تیمی از محققان دانشگاه یِل و دانشگاه آلاباما درصدد بررسی تأثیر نژاد و تحصیلات بر طول عمر پرداختند و دریافتند تحصیلات بهترین عامل پیش بینی کننده در مورد طول عمر افراد است.

در این مطالعه محققان داده‌های مربوط به حدود ۵۱۰۰ آمریکایی را در دوره زمانی ۳۰ سال بررسی کردند. در این مدت ۳۹۵ نفر فوت کرده بودند.

دکتر «بریتا روی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «این افراد در سنین کاری و قبل از ۶۰ سال فوت کردند و غالباً دارای فرزند بودند.»

طبق این گزارش، بیماری قلبی و سرطان، شایع‌ترین علل مرگ در بین این افراد بود.

نتایج نشان داد نرخ مرگ زودهنگام براساس سطح تحصیلات متفاوت بود. حدود ۱۳ درصد افراد دارای تحصیلات دبیرستانی یا کمتر زودتر از موعد فوت کرده بودند درحالیکه این رقم در مورد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ۵ درصد بود.

در مجموع محققان متوجه شدند هر میزان کاهش سطح تحصیلات موجب کاهش طول عمر تا ۱.۴ سال می‌شود.