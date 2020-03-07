شمار مبتلایان به «کرونا» در ایتالیا از ۴۵۰۰ نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت ایتالیا جدیدترین آمار مربوط به مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در این کشور را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به ۴ هزار و ۶۳۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه همچنین در گزارش خود آورده است که ۱۹۷ نفر تاکنون به دلیل ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده اند.

گفتنی است، شمال ایتالیا به کانون شیوع ویروس کشنده کرونا در اروپا مبدل شده است. این کشور بیشترین میزان شیوع کرونا را در اروپا داشته است. مقامات شهرهای شمالی ایتالیا از یک هفته قبل مدارس، دانشگاه‌ها، موزه‌ها و سینماها را تعطیل کرده و برگزاری هرگونه تجمع عمومی از جمله «کارناوال ونیز» را ممنوع کردند.

کانون ویروس کرونا از بازارهای فروش حیوانات وحشی در شهر «ووهان» در چین بود که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در جهان مبتلا کرده است.