به گزارش خبرنگار مهر، در شهر استرازبورگ فرانسه، طی این ماه پس از هشتم مارس برابر با ۱۸ اسفندماه (روز جهانی زن)، برنامههایی به زنان اختصاص داده شده است.
به همت انجمن استرازایران، آژانس پرسنوفون و قصیده گلمکانی، آثار کارگردانهای زن ایرانی در سینما إستار شهر استرازبورگ نمایش داده خواهند شد.
مستند «تستری که در آن زندگی میکردم» ساخته روژین شفیعی، انیمیشنهای «لحظهها و ابدیت» ساخته یاسمن حسنی و «ایکی» ساخته پرستو کاردگر، «حلقآویز» ساخته رقیه توکلی، «شخصی» ساخته سونیا حداد، «گذار» ساخته طنین ترابی، «سوزن» ساخته آناهیتا قزوینیزاده، «آگهی فروش» ساخته قصیده گلمکانی به نمایش درمی آیند. این نمایش با جلسه پرسش و پاسخ درباره فیلمها همراه خواهد بود.
این برنامه روز دهم مارس برابر با ۲۰ اسفندماه ساعت ۲۰ در سینما استار شهر استرازبورگ برگزار می شود.
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