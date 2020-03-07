دخالتهای ترکیه در امور دیگر کشورها تهدیدی برای صلح جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، پارلمان عربی امروز از تصمیمات وزیران خارجه اتحادیه عرب درخصوص ترکیه مبنی بر محکوم کردن دخالت های آنکارا در امور داخلی کشورهای عربی و نقض حاکمیت شماری از کشورهای عربی حمایت کرد.

«مشعل بن فهم السلمی» رئیس پارلمان عربی در بیانیه ای اعلام کرد: موضع اتحادیه عرب درباره محکوم کردن دخالتهای ترکیه در امور داخلی کشورهای عربی به درخواست ملتهای عربی صورت گرفت و بیانگر موضع یکپارچه عربی در برابر تهدیدها و دخالت های ترکیه در امور کشورهای عربی و نقض اصل حسن همجواری است.

وی از جامعه جهانی خواست که برای توقف دخالتهای ترکیه در امور داخلی کشورهای عربی موضع قاطعی اتخاذ کند.

به گفته رئیس پارلمان عربی، دخالت های ترکیه، تهدید مستقیمی برای امنیت ملی عربی و امنیت و صلح جهانی است و اقدامات آنکارا نقض اصل حسن همجواری، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت است.