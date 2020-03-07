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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۳۸

قیمت ۱۹ قلم محصول در میادین تره بار کاهش یافت

قیمت ۱۹ قلم محصول در میادین تره بار کاهش یافت

قیمت توت فرنگی، گوجه فرنگی گلخانه‌ای موز و...، در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال نوسانات قیمتی نیمه اول اسفند در سطح شهر و خرده فروشی‌ها، آخرین نرخنامه این سازمان حاکی از ثبات نسبی قیمت‌ها در انواع میوه، سبزیجات و صیفی‌جات است، محصولاتی که مصرف آنها در روزهای اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه با استقبال بیشتر شهروندان نیز رو به رو شده است.

بر اساس این گزارش، اسامی و قیمت محصولاتی که نرخ آنها کاهش یافته به شرح زیر اعلام شده است.

۱- توت فرنگی با ۵ هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان
۲- گوجه فرنگی گلخانه‌ای با ۱,۲۵۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲,۹۵۰ تومان
۳- گوجه فرنگی بوته‌ای با ۷۵۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲,۹۵۰ تومان
۴- موز با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۳,۹۰۰ تومان
۵- پرتقال تامسون شمال با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۴,۱۰۰ تومان
۶- کیوی با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۸,۴۰۰ تومان
۷- خیار گلخانه‌ای با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۴ هزار تومان
۸- خیار کوتاه با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۴,۷۰۰ تومان
۹- کلم بروکلی با ۸۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۳,۷۰۰ تومان
۱۰- هویج با ۷۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲,۷۰۰ تومان
۱۱- کدو مسمایی با ۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۴,۸۰۰ تومان
۱۲- بادمجان بندری با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۳,۹۰۰ تومان
۱۳- گل کلم با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲,۵۰۰ تومان
۱۴- سبزی پاک کرده با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۵,۵۰۰ تومان
۱۵- سبزی دسته‌ای جور با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۳,۵۰۰ تومان
۱۶- کاهو رسمی با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۳,۱۰۰ تومان
۱۷- کرفس با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱,۵۰۰ تومان
۱۸- کلم سفید با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱,۲۰۰ تومان
۱۹- کلم قرمز با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱,۲۰۰ تومان

کد مطلب 4872204

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