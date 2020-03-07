قیمت ۱۹ قلم محصول در میادین تره بار کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال نوسانات قیمتی نیمه اول اسفند در سطح شهر و خرده فروشی‌ها، آخرین نرخنامه این سازمان حاکی از ثبات نسبی قیمت‌ها در انواع میوه، سبزیجات و صیفی‌جات است، محصولاتی که مصرف آنها در روزهای اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه با استقبال بیشتر شهروندان نیز رو به رو شده است.

بر اساس این گزارش، اسامی و قیمت محصولاتی که نرخ آنها کاهش یافته به شرح زیر اعلام شده است.

۱- توت فرنگی با ۵ هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان

۲- گوجه فرنگی گلخانه‌ای با ۱,۲۵۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲,۹۵۰ تومان

۳- گوجه فرنگی بوته‌ای با ۷۵۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲,۹۵۰ تومان

۴- موز با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱۳,۹۰۰ تومان

۵- پرتقال تامسون شمال با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۴,۱۰۰ تومان

۶- کیوی با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۸,۴۰۰ تومان

۷- خیار گلخانه‌ای با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۴ هزار تومان

۸- خیار کوتاه با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۴,۷۰۰ تومان

۹- کلم بروکلی با ۸۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۳,۷۰۰ تومان

۱۰- هویج با ۷۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲,۷۰۰ تومان

۱۱- کدو مسمایی با ۵۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۴,۸۰۰ تومان

۱۲- بادمجان بندری با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۳,۹۰۰ تومان

۱۳- گل کلم با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۲,۵۰۰ تومان

۱۴- سبزی پاک کرده با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۵,۵۰۰ تومان

۱۵- سبزی دسته‌ای جور با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۳,۵۰۰ تومان

۱۶- کاهو رسمی با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۳,۱۰۰ تومان

۱۷- کرفس با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱,۵۰۰ تومان

۱۸- کلم سفید با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱,۲۰۰ تومان

۱۹- کلم قرمز با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۱,۲۰۰ تومان