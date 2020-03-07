آمادگی بانوان طلبه برای کمک به پزشکان و پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آمادگی کامل حوزه‌های علمیه خواهران برای کمک به پزشکان، پرستاران و کادر درمانی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر نمکی «زید عزه»

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

با احترام و ابراز خدا قوت به حضرتعالی، پزشکان، پرستاران و کارکنان محترم درمانی در سراسر کشور به پاس تلاش‌های مجاهدانه برای مقابله با ویروس کرونا که به یقین هماره، جهاد و ایثارگری جامعه پزشکی همچون دوران دفاع مقدس در خاطر مردم عزیز ایران اسلامی، ماندگار خواهد ماند.

خانواده بزرگ طلاب خواهر کشور، همواره یاری گر مردم در مشکلات و آلامشان بوده است. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، تلاش‌هایی را انجام داده است و اینک آمادگی رسمی خود را به ویژه در موارد ذیل اعلام می‌دارد.

۱- حضور طلاب خواهر فرهیخته به عنوان همیار پرستار؛

۲- ارائه خدمات پشتیبانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی؛

۳- ارائه مشاوره‌های مذهبی دینی برای افراد مبتلا به ویروس کرونا جهت تقویت امید؛

۴- دلجویی و ارائه مشاوره برای خانواده اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا جهت کاهش آلام؛

۵- ارائه خدمات اداری، آموزشی، ترویجی در بستر فضای مجازی (این مرکز یکی از مراکز آموزش مجازی معتبر در کشور می‌باشد.

۶- بهره‌مندی از ظرفیت خانواده بزرگ طلاب خواهر و ظرفیت‌های مرکز در حوزه رسانه، جهت اطلاع رسانی صحیح و موثق در راستای خنثی‌سازی هجمه دشمن

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزون بر موارد فوق آمادگی خود را برای هرگونه خدمات و همیاری اعلام می‌دارد.

امید است روزهای پیش رو، روزهایی سرشار از آرامش و عافیت برای ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی باشد.