شرکت های هواپیمایی در حال زیان دادن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مقصود اسعدی سامانی، با تکذیب گرانفروش بودن شرکت‌های هواپیمایی تا قبل از کاهش تقاضای سفر و درنتیجه کاهش قیمت بلیت، گفت: قیمت بلیت هواپیما تابع عرضه و تقاضاست زمانی که تقاضا کاهش یابد، بالتبع قیمت بلیت نیز کاهش می‌یابد.

او با اشاره به این که در کشور کف و سقفی برای قیمت بلیت هواپیما تعیین شده است، توضیح داد: تعداد زیادی بلیت پیش فروش شده و تعدادی نیز به شکل گروهی فروخته شده بود که با شیوع ویروس کرونا مسافران اقدام به کنسل کردن بلیت‌های خریداری شده کردند. در نتیجه شرکت‌های هواپیمایی ناچارند با حداقل قیمت بلیت‌ها را بفروشند تا بتوانند حداقل بخشی از هزینه‌هایی که انجام داده‌اند را جبران کنند.

اسعدی سامانی ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی به دلیل این که به بلیت‌های فروخته شده تعهد دارند، با مسافر کم و صندلی‌های خالی نیز پرواز را انجام می‌دهند. در این شرایط شرکت‌های هواپیمایی ضرر می‌کنند و این که عنوان می‌شود قیمت‌های قبلی واقعی نبوده، تصور اشتباهی است. در این خصوص سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی پروازها نظارت‌های لازم را در خصوص پروازها و قیمت بلیت‌ها انجام می‌دهد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره آخرین وضعیت پروازهای خارجی نیز گفت: شرکت‌ها در تلاشند تا مجوزهای لازم برای برگرداندن هم میهنان که در کشورهای خارجی مانده اند را اخذ کنند.