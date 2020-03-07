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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۰۹

فرماندار کوهرنگ:

افزایش خدمات به عشایر در شهرستان کوهرنگ ضروری است

افزایش خدمات به عشایر در شهرستان کوهرنگ ضروری است

شهرکرد- فرماندار کوهرنگ گفت: افزایش و ارتقای خدمات به عشایر در شهرستان کوهرنگ ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ مصطفوی در کمیته برنامه‌ریزی اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده شهرستان کوهرنگ تاکید کرد: توجه به خدمات جاده‌ای، بهداشتی و آموزشی عشایر شهرستان کوهرنگ باید در دستور کار برنامه‌های اولویت‌دار مسؤولان مرتبط قرار گیرد.

وی یادآور شد: ارتقای وضعیت بهداشت بانوان مناطق عشایری و تأمین دارو و مواد غذایی مورد نیاز برای پرورش فرزندان سالم در جامعه ضرورت دارد.

فرماندار کوهرنگ ادامه داد: عشایر در اقتصاد کشور و چهارمحال و بختیاری نقش و جایگاه ویژه و قابل توجهی همراه با توقعات ناچیز دارند.

وی بیان کرد: شهرستان کوهرنگ یکی از مهمترین محل‌های استقرار عشایر به شمار می‌رود.

کد مطلب 4872652

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