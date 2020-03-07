اخبار نادرست و شایعات یکی از مشکلات شکست کرونا است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد برنان» یکی از نمایندگان هیأت اعزامی سازمان جهانی بهداشت، با تاکید بر اینکه ویروس کرونا بسیار جدید است و طی ۶۷ روز گذشته در جهان شناسایی شده است، گفت: در ایران نیز این ویروس ۱۷ روز پیش شناسایی شد. ما میدانیم این ویروس سرعت شیوع بسیار بالایی دارد به شکلی که ۸۰ کشور در سطح دنیا درگیر آن هستند. این چالش مربوط به تمام کشورها است.
وی افزود: نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر همانگونه که اطلاعات ارزشمندی از این ویروس به دست آوردهایم به همان شکل نیز اطلاعات زیادی از آن نداریم اما بر این باور هستیم که اگر اقدامات ضروری صورت بگیرد خواهیم توانست با شیوع آن مقابله کنیم. شکست دادن کرونا ویروس امری است که وابسته به تمام افراد است و یکی از دشمنان مقابله با ویروس اخبار غلط و شایعات است که کار را برای کادر درمانی سخت خواهد کرد.
برنان ادامه داد: به همین منظور با مقامات ایران جلساتی داشتیم و اقدام به تبادل اطلاعات زیادی با آنان کردیم و حتی درسهای زیادی از کادر پزشکی ایران آموختیم همچنین از سختکوشی دولت برای شکست ویروس نیز شگفت زده شدیم.
وی در ادامه ضمن تبریک به پزشکان، پرستاران، کارمندان آزمایشگاهها و …، گفت: ما به شما افتخار میکنیم و سازمان جهانی بهداشت قول میدهد هر اقداماتی که لازم باشد برای ایران انجام دهد.
برنان درباره ارزیابی تیم سازمان بهداشت جهانی از تجهیزات در اختیار گرفته برای کادر درمانی که در خط مقدم مقابله با بیماری هستند، تصریح کرد: در این مدت از یک بیمارستان و یک کلینیک بازدید کردهایم که لوازم مراقبتهایی که در این دو مرکز مشاهده کردیم ما را شگفت زده کرد. بهطور کلی در خصوص ویروسها این نگرانی وجود دارد که در محیط درمانی شیوع پیدا کند اما خوشبختانه کادر درمانی از اولویتهای وزارت بهداشت است البته موضوع کمبود وسایل مراقبتی بهداشتی مشکلی جهانی است و تنها متوجه ایران نیست و ما مصمم هستیم تا برای تأمین این وسایل با وزارت بهداشت همکاری کنیم. استفاده از وسایل حفاظتی اهمیت بسیار زیادی دارد و ما به دنبال رفع این مشکل هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اطلاعات مثبتی از سوی ایران دریافت میکنند، گفت: پزشکان نیز از طریق ایمیل با ما در ارتباط هستند و میدانیم که شرایط سخت خواهد بود. ما کنار وزارت بهداشت خواهیم بود و با توجه به محدودیتهای جهانی که دشواریهایی برای تهیه اقلام بهداشتی رقم میزند تمام تلاش خود را برای تأمین اقلام مورد نیاز خواهیم کرد.
برنان ادامه داد: موضوعی که اهمیت بسیار زیادی دارد تبادل مرتب اطلاعات در مورد این بیماری است چراکه به شناخت بیشتر آن کمک کرده و سعی میکند جلوی اطلاع رسانی غلط بایستیم.
وی با تاکید بر اینکه برای شکست دادن کرونا نیاز است که تمام دولت فعالیت کنند و نه فقط وزارت بهداشت، گفت: البته در این مدت کوتاه وزارت بهداشت ایران اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. پیشرفتهایی در درمان، آزمایشگاههای تشخیصی، اطلاع رسانی و … داشته است.
برنان با اشاره به اینکه هر کشور بنا به مقتضیات خود فعالیت میکند، گفت: ایران هم به همین شکل عمل میکند و بقیه کشورها نیز با توجه به نوع سیستم درمانی خود فعالیت میکنند. ما معتقدیم سایر کشورها میتوانند از تجربیات ایران استفاده کنند و سازمان جهانی بهداشت حاضر است یک کارشناس ایرانی به هیاتهایی که به کشورها میفرستد، اضافه کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نظر سازمان جهانی بهداشت در خصوص مشکلاتی که تحریمها میتواند برای تأمین تجهیزات پزشکی و بهداشتی برای ایران به وجود آورد، تاکید کرد: ما تمام تلاش خود را میکنیم تا کیتهای تشخیصی، ماسک و ابزار آزمایشگاهی را برای مردم تأمین کنیم. از سوی دیگر چند ماهی است که با وزارت بهداشت همکاری میکنیم تا برای تهیه اقلام مورد نیاز بهداشتی از مردم ایران صیانت کنیم. این امر بسیار ضروری است.
برنان همچنین به رعایت نکات بهداشت فردی تاکید کرد و گفت: شستشوی مکرر دستها و استفاده از محلولهای مبتنی بر الکل برای سطوح و گندزدایی آنها تأثیر مثبتی خواهد داشت. همچنین مردم باید بدانند که لازم است از حضور در اجتماعات بزرگ خودداری کنند و به سفر نروند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قرنطینه شهرها هم میتواند یکی از راههای مؤثر برای کنترل بیماری باشد، گفت: اقدامات مختلفی برای کنترل بیماری وجود دارد که قرنطینه یکی از آنهاست البته باید پیش از اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد تا مخاطرات آن سنجیده شود بنابراین برای هر اقدامی هم یک راه صحیح وجود دارد هم یک راه غیر صحیح، شاید قرنطینه کامل بتواند عوارض اجتماعی به همراه داشته باشد.
برنان با اشاره به اینکه در هیچ نقطهای از دنیا روند بیماری را نمیتوان بهطور دقیق پیشبینی کرد چراکه بیماری ناشناخته است، اظهار کرد: موضوعی که تاکنون متوجه آن شدهایم این است که با تغییر سبک زندگی و کنار گذاشتن برخی عادات میتوانیم بر بیماری غلبه کنیم. اکنون میدانیم با چه نوع ویروسی سر و کار داریم و خانواده آن را شناختهایم که این سبب میشود اقداماتی برای جلوگیری از شیوع آن انجام دهیم.
در ادامه «کریستوف هملمن» نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران، گفت: تحقیقات زیادی روی کرونا ویروس جدید در حال انجام است. در همین فرصت کوتاه توانستهایم تستهای جدید آزمایشگاهی ایجاد کنیم و اکنون نیز تحقیقاتی را روی داروهایی که اثرگذاری مطلوبی بر روی بیماری دارد، آغاز کردهایم. به عنوان مثال در خصوص بیماری ابولا ۶ ماه پس از شیوع آن بود که واکسنش را تهیه کردیم. اکنون نیز در خصوص کرونا ویروس نیز تحقیقات را سرعت بخشیدیم و موضوع واقع بینانه آن است که اگر از اکنون کار خود را شروع کنیم بین ۹ تا ۱۲ ماه طول میکشد تا بتوانیم واکسن را بسازیم.
وی افزود: با افزایش تعاملات حیوانات با انسانها روند بیماریها نیز رو به افزایش است. هیچکدام از ما سالیان گذشته باور نمیکردیم که ویروسی در سال ۲۰۱۹ بتواند این چنین گستردگی پیدا کند بنابراین باید از حالا خودمان را برای مقابله با سایر بیماریها نیز آماده کنیم.
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران، گفت: جمله آرامشبخش من به مردم ایران این است که بدانند ما ابزار شکست دادن ویروس را در اختیار داریم. هر شخصی موظف است نقشی را برای از بین بردن این ویروس ایفا کند. از سوی دیگر رهبری کشور نیز به دنبال ایجاد اتحاد در میان مردم برای رفع این مشکل است.
وی در پایان اظهار کرد: در مورد اقدامات ما برای کاهش تنش روانی نیاز است که مردم بدانند ابزار در اختیار ماست و اطلاعرسانی به صورت مستمر صورت خواهد گرفت. این ویروس مشکل مشترک تمام مردم دنیاست و ما میتوانیم با تبادل اطلاعات آن را شکست دهیم.
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