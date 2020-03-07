اعلام وضعیت اضطراری در نیویورک بدنبال افزایش شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وان آمریکن، با گسترش شیوع ویروس کرونا در آمریکا، حال فرماندار شهر نیویورک اعلام وضعیت اضطراری در این شهر کرد.

در این ارتباط گفته شده با توجه به این که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در نیویورک به رقم نگران کننده ۷۶ نفر در این شهر رسیده، لذا وضعیت اضطراری اعلام می‌شود.

روز گذشته مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که ۲۳۱ نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا و ۲۰ ایالت این کشور درگیر کرونا شده‌اند.

همچنین قربانیان این ویروس در آمریکا تا روز گذشته ۱۴ نفر اعلام شده بود.