دست رد بغداد به سینه واشنگتن؛ روابط با ایران به قوت خود باقی است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق اخیراً از سلسله کارشکنیهای ایالات متحده آمریکا در برخی مسائل این کشور و همچنین دخالتهای مکرر آن در امور داخلی عراق پرده برداشته است.
نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق در همین ارتباط، تأکید کرده است: «ایالات متحده آمریکا با اعمال فشار بر بغداد به دنبال قطع روابط عراق با ایران است». وی در ادامه میافزاید: «این درحالی است که منطق ژئوپلیتیک سیاسی حکم میکند که ما از ظرفیتهای همسایگان خود در راستای منافع و امنیت ملی خود بهره بگیریم». این اظهارات اخیر عبدالمهدی در واقع حاوی پیام واضح و روشنی از سوی بغداد خطاب به واشنگتن درخصوص استحکام روابط میان ایران و عراق است.
عبدالمهدی سخنان مذکور را در جریان دیدار با «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد تا بدین ترتیب، بار دیگر این پیام را به آمریکاییها رسانده باشد که آنها نمیتوانند خللی در روابط میان بغداد با همسایگانش و به ویژه جمهوری اسلامی ایران، وارد سازند. پیشتر نیز عبدالمهدی در برابر فشارهای سردمداران تروریست آمریکایی برای قطع روابط با تهران ایستادگی کرده بود.
به عنوان نمونه میتوان به سلسله فشارهای آمریکاییها بر دولت بغداد پس از خروج واشنگتن از توافق هستهای اشاره کرد. در آن زمان مقامات آمریکایی به هر ابزاری برای وادار ساختن بغداد جهت تبعیت از تحریمهای واشنگتن علیه تهران متوسل شدند اما دولت عبدالمهدی زیر بار فشارهای آمریکا نرفت و صراحتاً اعلام کرد که بغداد جزئی از منظومه تحریمهای ضد ایرانیِ ایالات متحده آمریکا نیست.
پیام دیگری که اخیراً «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق به آمریکاییها مخابره کرده مربوط به مسأله مبارزه با تروریسم است. وی در اظهاراتی که طبیعتاً به مذاق آمریکاییها خوش نمیآید، تأکید کرد: «از کمکهای خالصانه دولت و ملت ایران که در سالهای سخت مبارزه با تروریسم تکفیری در کنار مردم عراق بودند صمیمانه سپاسگزاری می کنم». این بخش از اظهارات عبدالمهدی نیز برای واشنگتن که همواره مدعی حمایت ایران از تروریسم است، حامل پیام مهمی است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که سردمداران آمریکایی از بام تا شام ضمن سر دادن شعارهای عوامفریبانه و مطرح کردن اظهارات فرافکنانه تلاش میکنند جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم در عراق و منطقه متهم کرده تا از این رهگذر نفوذ روزافزون آن را محدود سازند. سخنان اخیر عبدالمهدی در خصوص نقش فعال، پررنگ و تعیینکننده جمهوری اسلامی ایران در نبرد با تروریسم در عراق در واقع خط بطلانی بر تلاشهای مذبوحانه آمریکاییها علیه تهران در منطقه محسوب میشود.
علاوه بر «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق، «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور نیز در جریان دیدار اخیرش با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی سخنان مهمی را در خصوص روابط گسترده و مستحکم تهران و بغداد مطرح کرده است؛ سخنانی که بدیهی است طی روزهای آینده نشانهای خشم و عصبانیت آمریکاییها از آن آشکار خواهد شد.
در همین ارتباط، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق در سخنانی تأکید کرد: «ایران همواره یار و همراه دولت و ملت عراق بوده است و ما قدردان دولت و ملت ایران هستیم». وی در ادامه افزود: «نمایش اتحاد و برادری در مراسم اربعین حاکی از پیوند عمیق دو ملت است که توطئه بدخواهان را بیتاثیر میکند». این اظهارات رئیس جمهور عراق پیش از هرچیزی نشان از آن دارد که دولتمردان عراقی جملگی در حفظ و تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران علیرغم فشارهای خصمانه آمریکاییها، یکصدا هستند.
افزون بر آنچه که گفته شد، دیگر مقامات عراقی ازجمله «مصطفی کاظمی» رئیس دستگاه اطلاعات عراق نیز بر نقش مهم و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در نبرد با تروریسم در این کشور صحه گذاشته است. وی در این خصوص تأکید میکند: «ما در عراق قدردانی کمکهای بی دریغ جمهوری اسلامی ایران در عرصه نبرد با تروریسم، هستیم». وی همچنین اظهار داشت: «افزایش تبادل مستمر اطلاعات و همکاری مشترک کشورهای منطقه برای ریشه کن کردن گروههای تروریستی رویکردی اجتناب ناپذیر است. موفقیت ایران در مقابله با تروریسم و برقراری امنیت در داخل و پیرامون مرزهای خود دلیل روشنی بر کارکرد کم نظیر الگوی امنیتی جمهوری اسلامی است».
براساس آنچه که گفته شد، ناگفته پیداست که سلسله تلاشهای مذبوحانه آمریکاییها در عراق و فشارهای خصمانه آنها علیه مقامات این کشور تاکنون کوچکترین دستاورد و موفقیتی برای آنها در عرصه سیاست خارجی به دنبال نداشته است. مقامات عراقی نهتنها تاکنون تحت تأثیر فشارهای سردمدار تروریست آمریکایی قرار نگرفته اند، بلکه اظهارات متعدد اخیرشان حاکی از آن است که آنها معتقدند روابط میان تهران و بغداد میبایست بیش از پیش تقویت گردد.
این بدان معناست که سرمایه گذاریهای هنگفت آمریکاییها در عراق به ویژه از زمان روی کار آمدن «دونالد ترامپ» با هدف قطع روابط بغداد با تهران و به تبع آن، کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق کاملاً بیهوده بوده و اهداف خود را محقق نساخته است. بدیهی است که اکنون آمریکاییها خود به این مسأله پی برده اند که بیش از پیش در عراق در انزوا قرار گرفته اند.
در هر صورت، در حال حاضر که شمارش معکوس برای خروج تروریستهای آمریکایی از عراق آغاز شده است، مقامات واشنگتن بیش از پیش نگران تقویت روزافزون روابط و مناسبات تهران و بغداد هستند؛ چراکه علیرغم ادعاهایشان خود به خوبی میدانند که جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم نبرد با تروریسم در منطقه ایستاده است. این همان مسأله ای است که موجبات نگرانی گسترده مقامات آمریکایی را فراهم آورده است.
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