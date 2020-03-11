امکانات شهری استان بوشهر برای مقابله با کرونا بسیج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای شست و شو و ضدعفونی و گندزدایی همه سطوح شهری و مراکز عمومی و دیگر مراکزی که به نحوی در کنترل بیماری کرونا تأثیرگذار است اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: به همین منظور جمع آوری و حمل و دفن بهداشتی پسماندها به‌صورت مستمر صورت گرفته و در حال انجام است.

وی بیان کرد: از دیگر اقدامات می‌توان به شست‌وشو و گندزدایی کشتارگاه‌ها، میادین میوه و تره‌بار و بازارچه‌های شهرداری‌ها و تاکید در تأمین نیازهای شهروندان در این بازارچه‌ها و رعایت تمامی موازین بهداشتی و نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده در این بازارها و بازارچه‌ها اشاره کرد.

اطلاع رسانی و آموزش همگانی

بردستانی گفت: همه امکانات آتش‌نشانی‌ها اعم از خودروها، تجهیزات و نیروی انسانی در راستای حضور شبانه‌روزی و همکاری در راستای مدیریت این بیماری اعم از خودروها و تانکرهای شستشو و آبپاش، تجهیزات انفرادی و گندزدایی و … برای مقابله با انتشار ویروس کرونا بسیج شده است.

مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر اطلاع رسانی و آموزش همگانی با استفاده از ظرفیت سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری‌ها و امکانات و تجهیزات شهری به ویژه بیلبوردها و تابلوها و تلویزیون‌های شهری به صورت فراگیر را از اقدامات مدیریت شهری در زمینه مقابله با انتشار ویروس کرونا ذکر کرد.

بردستانی به ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی در زمینه کاربست و اجرای اصول بهداشتی و پیشگیرانه در فضاهای عمومی شهرها و وسایل حمل و نقل شهری اعم از تاکسیرانی، اتوبوسرانی و سایر فضاهای در اختیار شهرداری‌ها به ویژه ساختمان شهرداری و توجه ویژه به رعایت اصول بهداشتی و پیشگیرانه در واحدهای اتوبوسرانی شهری اشاره کرد.

اقدامات پیشگیرانه در حوزه مدیریت پسماند

وی در ادامه از ابلاغ راهنمای عملی برای شهرداری‌ها در راستای جلوگیری از شیوع ویروس در محورهای مختلف با هماهنگی قرارگاه ویژه پیشگیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه راهنمای اماکن عمومی و فضاهای شهری از جمله پارک‌ها و ساختمان‌های شهرداری‌ها، راهنمای اصول بهداشتی و پیشگیرانه در پارک سوارها، راهنمای ضد عفونی محیط و فضاهای عمومی، اقدامات پیشگیرانه در حوزه مدیریت پسماندهای عادی و راهنمای بهداشت محیط پایانه‌های حمل و نقل عمومی خبر داد.

مدیرکل دفتر شهری استانداری همچنین به تهیه چک لیست‌های کنترلی و نظارتی با هماهنگی وزارت بهداشت و ابلاغ به شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف مأموریت شهرداری ها، تاکید جدی به شهرداران برای رعایت اصول بهداشتی در فضای کار و شرایط ایمنی برای مراجعین و ارباب رجوع به شهرداری‌ها و تاکید بر ارائه خدمات الکترونیک و غیر حضوری توسط شهرداری‌ها به شهروندان و تمدید برخی از خدمات قابل ارائه به شهروندان تا سال آتی در راستای عدم حضور شهروندان در شهرداری اشاره کرد.

صیانت از پرسنل شهرداری‌ها

وی گفت: اهتمام در حفظ سلامت و انجام اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تمهیدات بهداشتی برای صیانت از پرسنل شهرداری‌ها به ویژه عوامل آتش نشانی و مدیریت پسماند به عنوان عوامل صف مقدم بهداشت محیط شهری در چارچوب محورهای اتخاذ تدابیر در جهت استمرار خدمات و جلوگیری از ایجاد وقفه در خدمات رسانی و تهیه بروشورها، فایل‌های آموزشی از طریق پرتال‌ها و شبکه‌های مجازی به‌منظور آموزش پرسنل شهرداری‌ها، دیگر مواردی بود که می‌توان به آنها اشاره کرد.

مدیرکل دفتر شهری استانداری اعلام کرد: همگام با تمامی دستگاه‌های اجرایی، بسیج منابع، امکانات و تجهیزات شهرداری‌ها برای مقابله با انتشار ویروس کرونا در اولویت مدیریت شهری است و شهرداری‌ها نیز با حمایت شوراهای اسلامی تمامی مساعی و برنامه‌ریزی‌های لازم را در حمایت از شهروندان برای مقابله با این ویروس در شهرهای استان به کار بسته‌اند.