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۲۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۰

توسط نشر مرکز؛

ترجمه غبرایی از «کوری» به چاپ چهل‌وششم رسید

ترجمه غبرایی از «کوری» به چاپ چهل‌وششم رسید

رمان «کوری» نوشته ژوزه ساراماگو با ترجمه مهدی غبرایی توسط نشر مرکز با چاپ چهل‌وششم منتشر و راهی بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «کوری» نوشته ژوزه ساراماگو با ترجمه مهدی غبرایی به‌تازگی توسط نشر مرکز با چاپ چهل‌وششم منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب، اثر شناخته‌شده نویسنده نامدار و برنده نوبل پرتقالی است که برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. داستان این‌رمان درباره کوری آدم‌هاست و با کورشدن تعدادی از مردم یک‌شهر شروع می‌شود. آن‌ها کور نشده‌اند و چشمشان سالم است اما نمی‌توانند چیزی ببینند. در ادامه همه افرادی که این‌گونه کور شده‌اند، گردآوری و در یک محل جمع می‌شوند.

از «کوری» ترجمه‌های زیادی در ایران ارائه شده که ترجمه غبرایی یکی از ترجمه‌های موفق است و به‌طور مرتب توسط نشر مرکز تجدیدچاپ شده است.

چاپ چهل‌وششم این‌کتاب، با ۳۶۴ صفحه و قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.

کد مطلب 4876965

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