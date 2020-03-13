به گزارش خبرنگار مهر، رمان «کوری» نوشته ژوزه ساراماگو با ترجمه مهدی غبرایی به‌تازگی توسط نشر مرکز با چاپ چهل‌وششم منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب، اثر شناخته‌شده نویسنده نامدار و برنده نوبل پرتقالی است که برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. داستان این‌رمان درباره کوری آدم‌هاست و با کورشدن تعدادی از مردم یک‌شهر شروع می‌شود. آن‌ها کور نشده‌اند و چشمشان سالم است اما نمی‌توانند چیزی ببینند. در ادامه همه افرادی که این‌گونه کور شده‌اند، گردآوری و در یک محل جمع می‌شوند.

از «کوری» ترجمه‌های زیادی در ایران ارائه شده که ترجمه غبرایی یکی از ترجمه‌های موفق است و به‌طور مرتب توسط نشر مرکز تجدیدچاپ شده است.

چاپ چهل‌وششم این‌کتاب، با ۳۶۴ صفحه و قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.