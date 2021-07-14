به گزارش خبرنگار مهر، رمان «کوری» نوشته ژوزه ساراماگو با ترجمه مهدی غبرایی بهتازگی توسط نشر مرکز به چاپ پنجاه و یکم رسیده است. چاپ اول اینترجمه سال ۱۳۷۹ به بازار نشر آمد و حالا نسخههای چاپ پنجاهویکمش در کتابفروشیها عرضه شدهاند.
اینکتاب، اثر شناختهشده نویسنده نامدار و برنده نوبل پرتغالی است که برای اولینبار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. داستان اینرمان درباره کوری آدمهاست و با کورشدن تعدادی از مردم یکشهر شروع میشود. آنها کور نشدهاند و چشمشان سالم است اما نمیتوانند چیزی ببینند. در ادامه همه افرادی که اینگونه کور شدهاند، گردآوری و در یک محل جمع میشوند.
از «کوری» ترجمههای زیادی در ایران ارائه شده که ترجمه غبرایی یکی از ترجمههای موفق است و بهطور مرتب توسط نشر مرکز تجدیدچاپ شده است.
اینرمان را در حکم یکموعظه میدانند؛ موعظهای درباره رعایت و مراعاتکردن. ساراماگو در اینرمان دنیای آدمهای کورشده و سراسر سفید را روایت میکند و در کنار اینروایت بهدنبال چهرهای نجاتبخش و مسیحایی میگردد.
چاپ پنجاه و یکم اینکتاب با ۳۶۸ صفحه و قیمت ۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده است.
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