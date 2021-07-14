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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۲

توسط نشر مرکز؛

ترجمه غبرایی از «کوری» به چاپ پنجاه‌ویکم رسید

ترجمه غبرایی از «کوری» به چاپ پنجاه‌ویکم رسید

رمان «کوری» نوشته ژوزه ساراماگو با ترجمه مهدی غبرایی توسط نشر مرکز به چاپ پنجاه و یکم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «کوری» نوشته ژوزه ساراماگو با ترجمه مهدی غبرایی به‌تازگی توسط نشر مرکز به چاپ پنجاه و یکم رسیده است. چاپ اول این‌ترجمه سال ۱۳۷۹ به بازار نشر آمد و حالا نسخه‌های چاپ پنجاه‌ویکمش در کتابفروشی‌ها عرضه شده‌اند.

این‌کتاب، اثر شناخته‌شده نویسنده نامدار و برنده نوبل پرتغالی است که برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. داستان این‌رمان درباره کوری آدم‌هاست و با کورشدن تعدادی از مردم یک‌شهر شروع می‌شود. آن‌ها کور نشده‌اند و چشمشان سالم است اما نمی‌توانند چیزی ببینند. در ادامه همه افرادی که این‌گونه کور شده‌اند، گردآوری و در یک محل جمع می‌شوند.

از «کوری» ترجمه‌های زیادی در ایران ارائه شده که ترجمه غبرایی یکی از ترجمه‌های موفق است و به‌طور مرتب توسط نشر مرکز تجدیدچاپ شده است.

این‌رمان را در حکم یک‌موعظه می‌دانند؛ موعظه‌ای درباره رعایت و مراعات‌کردن. ساراماگو در این‌رمان دنیای آدم‌های کورشده و سراسر سفید را روایت می‌کند و در کنار این‌روایت به‌دنبال چهره‌ای نجات‌بخش و مسیحایی می‌گردد.

چاپ پنجاه و یکم این‌کتاب با ۳۶۸ صفحه و قیمت ۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده است.

کد مطلب 5257851

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