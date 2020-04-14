ترامپ: توافق تاریخی کاهش تولید نفت ۲ برابر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در حالی که تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان به تازگی بر روی بزرگترین کاهش تولید نفت در تاریخ توافق کرده‌اند، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، می‌گوید که این کاهش تولید به زودی ۲ برابر می‌شود تا جهان را به تجارت بازگرداند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکنندگان دیگر خارج از این بلوک توافق کردند تا در ماه می و ژوئن تولیدات خود را ۹.۷ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این میزان معادل ۱۰ درصد عرضه جهانی نفت است و بزرگترین کاهش تولید در تاریخ می‌باشد.

اما ترامپ در توییت دیشب خود نوشت: با توجه به اینکه من در مذاکرات شرکت داشتم، عددی که اوپک پلاس به دنبال کاهش آن است ۲۰ میلیون بشکه در روز است نه ۱۰ میلیونی که برای عموم گزارش شده است. اگر چیزی نزدیک به این اتفاق بیفتد و جهان پس از کووید ۱۹ به تجارت بازگردد، صنعت انرژی دوباره قدرتمند خواهد شد و این بسیار سریع‌تر از آن‌چه در حال حاضر تخمین می‌زنند خواهد بود.

البته ترامپ اولین کسی نیست که در مورد رقم ۲۰ میلیون بشکه در روز یا یک پنجم عرضه نفت جهان، صحبت می‌کند. منابع آگاه می‌گویند این رقم در مذاکرات هفته گذشته اوپک پلاس هم مورد مذاکره قرار گرفته و در پیش‌نویس بیانیه این گروه که به روئیت رویترز رسیده بود، هم دیده شده بود.